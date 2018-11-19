Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

FotoÄŸraf: Gökhan Çelik/DHA

Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

    • 19 KasÄ±m 2018 22:24

    Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yarÄ±n saÄŸanak etkili olacak.

    Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yarÄ±n saÄŸanak etkili olacak.

    Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan duyuruya göre, yarÄ±n Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, BalÄ±kesir, Çanakkale'nin doÄŸusu ile Manisa çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

    Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde ise mevsim normallerinde olacaÄŸÄ± bekleniyor. (AA)

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