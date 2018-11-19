Deniz'lerin anmasÄ±na aÃ§Ä±lan davada beraat verildi

BalÄ±kesir AyvalÄ±k'ta Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nan'Ä± anmak iÃ§in toplananlara aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda beraat kararÄ± verildi.

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde Türkiye gençlik hareketinin devrimci önderlerinden Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan'Ä± anmak için toplananlara açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda beraat kararÄ± çÄ±ktÄ±.

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde 6 MayÄ±s 1972'de idam edilen Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan'Ä± anmak için toplananlara açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü.

DuruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yapan EMEP il baÅŸkanÄ± Cemil TosunoÄŸlu “Åžu anda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dava OHAL yasasÄ± ve 2911 toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerine muhalefet etmekten açÄ±ldÄ±. Bizler Anayasadan doÄŸan düÅŸüncemizi ifade etmek için demokratik haklarÄ±mÄ±z kullandÄ±k. OHAL yasasÄ± ilan edildiÄŸi kapsamda deÄŸerlendirilir bu yasa bizi baÄŸlamaz” dedi

DuruÅŸmada hakim “Suç oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±” kanaatine vararak hakkÄ±nda dava açÄ±lanlar hakkÄ±nda beraat kararÄ± verdi.

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde emek ve demokrasi güçlerinin geçtiÄŸimiz 6 MayÄ±s’ta Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan’Ä± anmak için düzenledikleri eylem “suç” sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda CHP Eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Toker, ADD Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Üzgeç, EMEP BalÄ±kesir Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemil TosunoÄŸlu, EMEP AyvalÄ±k Eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ömer Arslan, ÖDP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Kemal GözüyaÅŸlÄ±, AyvalÄ±k Pir Sultan DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Vedat Tekten’in de bulunduÄŸu 30 kiÅŸi hakkÄ±nda 2911 sayÄ±lÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle AyvalÄ±k Asliye Ceza Mahkemesinde dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

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