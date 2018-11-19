DemirtaÅŸ: KÃ¼rtÃ§e Ã¶ÄŸrenmeniz iÃ§in KÃ¼rt olmanÄ±z gerekmiyor

FotoÄŸraf: HDP

DemirtaÅŸ: KÃ¼rtÃ§e Ã¶ÄŸrenmeniz iÃ§in KÃ¼rt olmanÄ±z gerekmiyor

    • 19 KasÄ±m 2018 20:07

    Selahattin DemirtaÅŸ, DiyarbakÄ±râ€™da dÃ¼zenlenen KÃ¼rt Dili Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™na deÄŸindi: YeryÃ¼zÃ¼ndeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± gÃ¼zeldir, kÄ±ymetlidir.

    HDP’nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ,  avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyadan açÄ±klamalarda bulundu. 

    DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’yla ilgili “Yeryüzündeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± güzeldir, kÄ±ymetlidir.YasaklÄ± diller veya yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan dilleri sahiplenmek ve geliÅŸtirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir. Bu nedenle, DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±nÄ± önemli ve deÄŸerli buluyorum. ÇalÄ±ÅŸtaydan çÄ±kan sonuçlarÄ±n büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum” dedi. 

    DemirtaÅŸ’Ä±n mesajÄ±nÄ±n devamÄ± ÅŸöyle:

    “OHAL’de çok sayÄ±da Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kreÅŸ, kurs ve enstitü kapatÄ±ldÄ±. Kürtçenin eÄŸitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasÄ±nÄ± bir yana bÄ±rakÄ±n, halkÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± imkânlarÄ±yla kendi anadilini koruma gayretlerine bile yasakçÄ± yaklaÅŸmak insafsÄ±zlÄ±ktÄ±r.

    Diller üzerindeki anlamsÄ±z, akÄ±l almaz ve incitici yasaklarÄ±n mutlaka kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Herkesin de anadiline çok daha fazla sahip çÄ±kmasÄ± gereken bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz. 

    Egemen dillerin iletiÅŸim, biliÅŸim ve teknoloji imkanlarÄ±yla gündelik yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± her geçen gün daha fazla kuÅŸatmasÄ± ve Türkiye’de Kürtçeyi dÄ±ÅŸlayan eÄŸitim sistemi, Kürtçe dil kaybÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.  Bu durumun, büyük bir ciddiyetle gündemde tutulmasÄ±nda fayda vardÄ±r.

    Kürtçenin korunarak günümüze aktarÄ±lmasÄ±nda dengbêjlerin de büyük bir rolü vardÄ±r. Sevgili Ömer GüneÅŸ ve Ä°brahim Åžahin, bu kadim geleneÄŸin iki önemli temsilcisini ReÅŸo ve Åžakiro’yu (yok, Shakira deÄŸil:) ) güzel bir çalÄ±ÅŸmada buluÅŸturmuÅŸlar, ellerine saÄŸlÄ±k.

    Bütün engellemelere ve imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen Ziryab isminde Kürtçe bir müzik dergisi çÄ±karÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Henüz göremedim ama ne iyi etmiÅŸler. Tebrik ediyor, baÅŸarÄ±lar diliyorum.

    Ä°NGÄ°LÄ°ZCE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N Ä°NGÄ°LÄ°Z, TÜRKÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TÜRK, KÜRTÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N DE KÜRT OLMANIZ GEREKMÄ°YOR

    Bir de Dilop adlÄ± bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm. 

    Ä°ngilizce öÄŸrenmek için Ä°ngiliz olmak, Türkçe öÄŸrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öÄŸrenmeniz için de Kürt olmanÄ±z gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor. Kürtçe öÄŸrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaÅŸÄ±yoruz, yaÅŸamaya da devam edeceÄŸiz. O halde hem birbirimizin diline saygÄ± duyalÄ±m hem de öÄŸrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez; aksine güzelleÅŸtirir, güçlendirir."

    DemirtaÅŸ ardÄ±ndan “KÄ±sa bir müzik arasÄ± verelim. Åžahane bir performans” diyerek Aynur DoÄŸan’Ä±n “Yar Meleke” ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söylediÄŸi videoyu paylaÅŸtÄ±. 

    DemirtaÅŸ’Ä±n diÄŸer mesajlarÄ± ise ÅŸöyle: 

    DemirtaÅŸ “Herkese merhabalar. Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00'da mesajlarÄ±mÄ± size buradan ulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. ‘Seçim bitti, ketÄ±l sustu’ denilmesin sonra:)” sözleriyle her hafta paylaÅŸÄ±mlarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

    DemirtaÅŸ: 'SeÃ§im bitti ketÄ±l gitti' denilmesin

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 22:53
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Selahattin DemirtaÅŸ