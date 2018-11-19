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DemirtaÅŸ: KÃ¼rtÃ§e Ã¶ÄŸrenmeniz iÃ§in KÃ¼rt olmanÄ±z gerekmiyor
Selahattin DemirtaÅŸ, DiyarbakÄ±râ€™da dÃ¼zenlenen KÃ¼rt Dili Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™na deÄŸindi: YeryÃ¼zÃ¼ndeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± gÃ¼zeldir, kÄ±ymetlidir.
HDP’nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyadan açÄ±klamalarda bulundu.
DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’yla ilgili “Yeryüzündeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± güzeldir, kÄ±ymetlidir.YasaklÄ± diller veya yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan dilleri sahiplenmek ve geliÅŸtirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir. Bu nedenle, DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±nÄ± önemli ve deÄŸerli buluyorum. ÇalÄ±ÅŸtaydan çÄ±kan sonuçlarÄ±n büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum” dedi.
1- Yeryüzündeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± güzeldir, kÄ±ymetlidir. YasaklÄ± diller veya yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan dilleri sahiplenmek ve geliÅŸtirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir.— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
DemirtaÅŸ’Ä±n mesajÄ±nÄ±n devamÄ± ÅŸöyle:
“OHAL’de çok sayÄ±da Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kreÅŸ, kurs ve enstitü kapatÄ±ldÄ±. Kürtçenin eÄŸitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasÄ±nÄ± bir yana bÄ±rakÄ±n, halkÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± imkânlarÄ±yla kendi anadilini koruma gayretlerine bile yasakçÄ± yaklaÅŸmak insafsÄ±zlÄ±ktÄ±r.
Diller üzerindeki anlamsÄ±z, akÄ±l almaz ve incitici yasaklarÄ±n mutlaka kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Herkesin de anadiline çok daha fazla sahip çÄ±kmasÄ± gereken bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz.
Egemen dillerin iletiÅŸim, biliÅŸim ve teknoloji imkanlarÄ±yla gündelik yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± her geçen gün daha fazla kuÅŸatmasÄ± ve Türkiye’de Kürtçeyi dÄ±ÅŸlayan eÄŸitim sistemi, Kürtçe dil kaybÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun, büyük bir ciddiyetle gündemde tutulmasÄ±nda fayda vardÄ±r.
Kürtçenin korunarak günümüze aktarÄ±lmasÄ±nda dengbêjlerin de büyük bir rolü vardÄ±r. Sevgili Ömer GüneÅŸ ve Ä°brahim Åžahin, bu kadim geleneÄŸin iki önemli temsilcisini ReÅŸo ve Åžakiro’yu (yok, Shakira deÄŸil:) ) güzel bir çalÄ±ÅŸmada buluÅŸturmuÅŸlar, ellerine saÄŸlÄ±k.
6- Kürtçenin korunarak günümüze aktarÄ±lmasÄ±nda dengbêjlerin de büyük bir rolü vardÄ±r. Sevgili Ömer GüneÅŸ ve Ä°brahim Åžahin, bu kadim geleneÄŸin iki önemli temsilcisini ReÅŸo ve Åžakiro’yu (yok, Shakira deÄŸil:) ) güzel bir çalÄ±ÅŸmada buluÅŸturmuÅŸlar, ellerine saÄŸlÄ±k. pic.twitter.com/xz3s3e9ji8— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
Bütün engellemelere ve imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen Ziryab isminde Kürtçe bir müzik dergisi çÄ±karÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Henüz göremedim ama ne iyi etmiÅŸler. Tebrik ediyor, baÅŸarÄ±lar diliyorum.
Ä°NGÄ°LÄ°ZCE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N Ä°NGÄ°LÄ°Z, TÜRKÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TÜRK, KÜRTÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N DE KÜRT OLMANIZ GEREKMÄ°YOR
Bir de Dilop adlÄ± bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm.
8- Bir de Dilop adlÄ± bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm. pic.twitter.com/uc9anwHhb0— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
Ä°ngilizce öÄŸrenmek için Ä°ngiliz olmak, Türkçe öÄŸrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öÄŸrenmeniz için de Kürt olmanÄ±z gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor. Kürtçe öÄŸrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaÅŸÄ±yoruz, yaÅŸamaya da devam edeceÄŸiz. O halde hem birbirimizin diline saygÄ± duyalÄ±m hem de öÄŸrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez; aksine güzelleÅŸtirir, güçlendirir."
DemirtaÅŸ ardÄ±ndan “KÄ±sa bir müzik arasÄ± verelim. Åžahane bir performans” diyerek Aynur DoÄŸan’Ä±n “Yar Meleke” ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söylediÄŸi videoyu paylaÅŸtÄ±.
11- KÄ±sa bir müzik arasÄ± verelim. Åžahane bir performans: https://t.co/ugJy39rVcr— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
DemirtaÅŸ’Ä±n diÄŸer mesajlarÄ± ise ÅŸöyle:
12- Bu arada, cezaevinden yazmaya, üretmeye devam eden iki deÄŸerli arkadaÅŸÄ±mÄ±n kitaplarÄ±nÄ±, eÄŸer henüz okumadÄ±ysanÄ±z hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ olayÄ±m. pic.twitter.com/sAGWjM5fgC— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
13- Önemli bulduÄŸunuz konferans, panel gibi etkinlikleri, duyurulmasÄ± için bana buradan iletebilirsiniz. DüÄŸün, niÅŸan, sünnet duyurularÄ±na girmiyoruz yalnÄ±z :)— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
14- Bu hafta aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± konumuz anadili oldu. Bir dengbêje kulak verip bitirelim bugünlük. Önümüzdeki hafta için önerilerinizi bekliyorum. Selam ve sevgilerimle. Kandiliniz mübarek olsun.— Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018
Di nav dîwarên sar ên girtîgehê de, ji we hemûyan re silavên germ… https://t.co/TmpbU1tXZ8
DemirtaÅŸ “Herkese merhabalar. Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00'da mesajlarÄ±mÄ± size buradan ulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. ‘Seçim bitti, ketÄ±l sustu’ denilmesin sonra:)” sözleriyle her hafta paylaÅŸÄ±mlarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 22:53
DemirtaÅŸ: 'SeÃ§im bitti ketÄ±l gitti' denilmesin