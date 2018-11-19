DemirtaÅŸ: KÃ¼rtÃ§e Ã¶ÄŸrenmeniz iÃ§in KÃ¼rt olmanÄ±z gerekmiyor

Selahattin DemirtaÅŸ, DiyarbakÄ±râ€™da dÃ¼zenlenen KÃ¼rt Dili Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™na deÄŸindi: YeryÃ¼zÃ¼ndeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± gÃ¼zeldir, kÄ±ymetlidir.

HDP’nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyadan açÄ±klamalarda bulundu.

DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’yla ilgili “Yeryüzündeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± güzeldir, kÄ±ymetlidir.YasaklÄ± diller veya yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan dilleri sahiplenmek ve geliÅŸtirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir. Bu nedenle, DiyarbakÄ±r’da düzenlenen Kürt Dili ÇalÄ±ÅŸtayÄ±nÄ± önemli ve deÄŸerli buluyorum. ÇalÄ±ÅŸtaydan çÄ±kan sonuçlarÄ±n büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum” dedi.

1- Yeryüzündeki dillerin her biri ayrÄ± ayrÄ± güzeldir, kÄ±ymetlidir. YasaklÄ± diller veya yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan dilleri sahiplenmek ve geliÅŸtirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

DemirtaÅŸ’Ä±n mesajÄ±nÄ±n devamÄ± ÅŸöyle:

“OHAL’de çok sayÄ±da Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kreÅŸ, kurs ve enstitü kapatÄ±ldÄ±. Kürtçenin eÄŸitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasÄ±nÄ± bir yana bÄ±rakÄ±n, halkÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± imkânlarÄ±yla kendi anadilini koruma gayretlerine bile yasakçÄ± yaklaÅŸmak insafsÄ±zlÄ±ktÄ±r.

Diller üzerindeki anlamsÄ±z, akÄ±l almaz ve incitici yasaklarÄ±n mutlaka kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Herkesin de anadiline çok daha fazla sahip çÄ±kmasÄ± gereken bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz.

Egemen dillerin iletiÅŸim, biliÅŸim ve teknoloji imkanlarÄ±yla gündelik yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± her geçen gün daha fazla kuÅŸatmasÄ± ve Türkiye’de Kürtçeyi dÄ±ÅŸlayan eÄŸitim sistemi, Kürtçe dil kaybÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun, büyük bir ciddiyetle gündemde tutulmasÄ±nda fayda vardÄ±r.

Kürtçenin korunarak günümüze aktarÄ±lmasÄ±nda dengbêjlerin de büyük bir rolü vardÄ±r. Sevgili Ömer GüneÅŸ ve Ä°brahim Åžahin, bu kadim geleneÄŸin iki önemli temsilcisini ReÅŸo ve Åžakiro’yu (yok, Shakira deÄŸil:) ) güzel bir çalÄ±ÅŸmada buluÅŸturmuÅŸlar, ellerine saÄŸlÄ±k.

6- Kürtçenin korunarak günümüze aktarÄ±lmasÄ±nda dengbêjlerin de büyük bir rolü vardÄ±r. Sevgili Ömer GüneÅŸ ve Ä°brahim Åžahin, bu kadim geleneÄŸin iki önemli temsilcisini ReÅŸo ve Åžakiro’yu (yok, Shakira deÄŸil:) ) güzel bir çalÄ±ÅŸmada buluÅŸturmuÅŸlar, ellerine saÄŸlÄ±k. pic.twitter.com/xz3s3e9ji8 — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

Bütün engellemelere ve imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen Ziryab isminde Kürtçe bir müzik dergisi çÄ±karÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Henüz göremedim ama ne iyi etmiÅŸler. Tebrik ediyor, baÅŸarÄ±lar diliyorum.

Ä°NGÄ°LÄ°ZCE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N Ä°NGÄ°LÄ°Z, TÜRKÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TÜRK, KÜRTÇE ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N DE KÜRT OLMANIZ GEREKMÄ°YOR

Bir de Dilop adlÄ± bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm.

8- Bir de Dilop adlÄ± bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm. pic.twitter.com/uc9anwHhb0 — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

Ä°ngilizce öÄŸrenmek için Ä°ngiliz olmak, Türkçe öÄŸrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öÄŸrenmeniz için de Kürt olmanÄ±z gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor. Kürtçe öÄŸrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaÅŸÄ±yoruz, yaÅŸamaya da devam edeceÄŸiz. O halde hem birbirimizin diline saygÄ± duyalÄ±m hem de öÄŸrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez; aksine güzelleÅŸtirir, güçlendirir."

DemirtaÅŸ ardÄ±ndan “KÄ±sa bir müzik arasÄ± verelim. Åžahane bir performans” diyerek Aynur DoÄŸan’Ä±n “Yar Meleke” ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söylediÄŸi videoyu paylaÅŸtÄ±.

11- KÄ±sa bir müzik arasÄ± verelim. Åžahane bir performans: https://t.co/ugJy39rVcr — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

DemirtaÅŸ’Ä±n diÄŸer mesajlarÄ± ise ÅŸöyle:

12- Bu arada, cezaevinden yazmaya, üretmeye devam eden iki deÄŸerli arkadaÅŸÄ±mÄ±n kitaplarÄ±nÄ±, eÄŸer henüz okumadÄ±ysanÄ±z hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ olayÄ±m. pic.twitter.com/sAGWjM5fgC — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

13- Önemli bulduÄŸunuz konferans, panel gibi etkinlikleri, duyurulmasÄ± için bana buradan iletebilirsiniz. DüÄŸün, niÅŸan, sünnet duyurularÄ±na girmiyoruz yalnÄ±z :) — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

14- Bu hafta aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± konumuz anadili oldu. Bir dengbêje kulak verip bitirelim bugünlük. Önümüzdeki hafta için önerilerinizi bekliyorum. Selam ve sevgilerimle. Kandiliniz mübarek olsun.

Di nav dîwarên sar ên girtîgehê de, ji we hemûyan re silavên germ… https://t.co/TmpbU1tXZ8 — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 19 KasÄ±m 2018

DemirtaÅŸ “Herkese merhabalar. Bundan sonra her pazartesi günü saat 19.00'da mesajlarÄ±mÄ± size buradan ulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. ‘Seçim bitti, ketÄ±l sustu’ denilmesin sonra:)” sözleriyle her hafta paylaÅŸÄ±mlarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

DemirtaÅŸ: 'SeÃ§im bitti ketÄ±l gitti' denilmesin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 22:53

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