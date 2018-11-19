Ã‡elik fabrikasÄ±nda Ä±zgaraya sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

30 yaÅŸÄ±ndaki Ali GÃ¼ltekin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada Ä±zgaraya dÃ¼ÅŸerek sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesinde bir çelik fabrikasÄ±nda Ä±zgaraya düÅŸerek sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸçi Ali Gültekin (30), aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Gültekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, çelik fabrikasÄ±nÄ±n haddehane (hadde fabrikasÄ±nda içinde ham demir madeninin eritildiÄŸi fÄ±rÄ±n) bölümünde meydana geldi. Ä°ÅŸçi Ali Gültekin, haddehane bölümünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada malzeme taÅŸÄ±yan bir aparatÄ±n çarpmasÄ± sonucu hat yanÄ±ndaki çukura düÅŸtü. Izgaraya sÄ±kÄ±ÅŸan Gültekin aÄŸÄ±r yaralandÄ±. DiÄŸer çalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan fark edilen Ali Gültekin'e ilk müdahale fabrikanÄ±n saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan genç iÅŸçi, doktorlarÄ±n tüm müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Bursa/DHA)

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