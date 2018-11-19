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FotoÄŸraf: DHA
Ä°ÅŸÃ§i Ali Fidan kestiÄŸi aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalÄ±p yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
19 KasÄ±m 2018 19:53
AÄŸaÃ§ kesim iÅŸinde Ã§alÄ±ÅŸan Ali Fidan, kestiÄŸi aÄŸaÃ§ Ã¼zerine devrilince hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilçesindeki ormanlÄ±k alanda aÄŸaç kesim iÅŸinde çalÄ±ÅŸan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ali Fidan, kestiÄŸi aÄŸacÄ±n üzerine devrilmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.AlaÅŸehir Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸi'nin kÄ±rsal ÇamlÄ±bel Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda aÄŸaç kesme iÅŸinde çalÄ±ÅŸan evli, 1 çocuk babasÄ± Ali Fidan'Ä±n üzerine, kestiÄŸi aÄŸaç devrildi. BaÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe ile aÄŸÄ±r yaralanan Fidan, diÄŸer 2 arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan aÄŸacÄ±n altÄ±ndan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansÄ± ile AlaÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lmak istenen Fidan, yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Jandarma, Fidan'Ä±n ölümüyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Manisa/DHA)
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