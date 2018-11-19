Kaymakam Flormar iÅŸÃ§ilerinin ses aracÄ±nÄ± yasakladÄ±

189 gÃ¼ndÃ¼r eylemde olan Flormar iÅŸÃ§ilerinin ses aracÄ± kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklandÄ±.Â

SendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 189 gündür eylemde olan Flormar iÅŸçilerinin ses aracÄ± kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan yasaklandÄ±.



Sendikaya üye olduklarÄ± için 14 Temmuz’da iÅŸten atÄ±lan ve 189 gündür Gebze’de bulunan Flormar fabrikasÄ± önünde eylemde olan iÅŸçilerin ses aracÄ± Gebze KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yasaklandÄ±.



Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Örgütlenme ve EÄŸitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik yasaÄŸÄ±n ardÄ±ndan Twitter hesabÄ±ndan, “Bugün ses aracÄ±mÄ±zdan anons, müzik yapmak, ateÅŸ yakmak yasaklanmÄ±ÅŸ mülki idarece. Ekmek ve iÅŸ talebi olan bu arkadaÅŸlarÄ±n devlete-millete, ”huzura” ne zararÄ± var? Ä°ÅŸçi, bu ülkenin esas sahibi deÄŸil mi? Hepimizi Silivri’ye tÄ±ksanÄ±z da yolumuzdan dönmeyiz” notuyla paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Videoyu arkadaÅŸlar attÄ± az önce. Bugün ses aracÄ±mÄ±zdan anons,müzik yapmak,ateÅŸ yakmak yasaklanmÄ±ÅŸ mülki idarece.Ekmek ve iÅŸ talebi olan bu arkadaÅŸlarÄ±n devlete-millete,”huzura” ne zararÄ± var?Ä°ÅŸçi,bu ülkenin esas sahibi deÄŸil mi?Hepimizi Silivri’ye tÄ±ksanÄ±z da yolumuzdan dönmeyiz! pic.twitter.com/Inbsqoy2ax — Mustafa Mesut Tekik (@MustafaTekik_M) 19 KasÄ±m 2018

Tekik, eylemdeki iÅŸçilerin “BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±ramaz” sloganlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± videoyu da paylaÅŸtÄ±. (MA)

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