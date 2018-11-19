Garo Paylan: Ãœlkenin imajÄ±nÄ± bozan en bÃ¼yÃ¼k tehdit SÃ¼leyman Soylu'dur

HDP Milletvekili Garo Paylan, Ã¼lkenin imajÄ±nÄ± bozan en bÃ¼yÃ¼k tehdit olarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soyluâ€™yu gÃ¶sterdi.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda söz alÄ±p, var olan kültürel mirasÄ±n layÄ±kÄ±yla sahiplenilmediÄŸi eleÅŸtirisinde bulunan HDP Milletvekili Garo Paylan, ülkenin imajÄ±nÄ± bozan en büyük tehdit olarak Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’yu gösterdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Garo Paylan söz aldÄ±.



Paylan, konuÅŸmasÄ±nda “Biz çok kadim topraklarÄ±n üzerinde oturuyoruz. TarÄ±m devriminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, pek çok medeniyetin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadim topraklardan bahsediyoruz. Ama son 100 yÄ±lda daha dar bir kalÄ±ptan bakÄ±lÄ±yor. Size baÄŸlÄ± kurumlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yalnÄ±zca Türk kimliÄŸi çerçevesinden bakan bir anlayÄ±ÅŸ var. Sanki bu topraklarÄ±n geçmiÅŸinde her ÅŸeyi birlikte üretmemiÅŸiz gibi tekçi bir bakÄ±ÅŸa sahip bir anlayÄ±ÅŸ var. Bu paradoksu çözmek gerekiyor. Özellikle de reddi miras yapmÄ±yorsak buna uygun tekrar açÄ±lÄ±m yapma zamanÄ±dÄ±r” dedi.

‘TRUVALILARIN KIYAFETÄ°NÄ° GÄ°YDÄ°, GÖREVDEN ALINDI'

Kültürel mirasÄ±n layÄ±kÄ±yla sahiplenilmediÄŸini dile getiren Paylan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Mesela Truva, bizim dedelerimizin yarattÄ±ÄŸÄ± bir medeniyet. Türkiye Cumhuriyeti de 2018’i Truva YÄ±lÄ± ilan etti. ‘Bizim’ dedik çünkü. Uganda Büyükelçimiz bir resepsiyonda TruvalÄ±larÄ±n kÄ±yafetini giydi, ‘bizim kÄ±yafetimiz’ dedi. Burada bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z; ‘O, RomalÄ±larÄ±n kÄ±yafetini giymiÅŸti’ dedi. Oysa bizim ÅŸu anda giydiÄŸimiz bu ceketler, kravatlar RomalÄ±larÄ±n tasarÄ±mÄ±. O büyükelçi Anadolulu, Çanakkaleli bir kÄ±yafet giymiÅŸti. Ne oldu? Sözde ‘yabancÄ± bir mihrakÄ±n’ kÄ±yafetini giydiÄŸi için görevden alÄ±ndÄ±. Böyle bir paradoks var. Bir yandan bizim diyoruz, bir yandan görevden alÄ±yoruz. Hitit’in de, Urartu’nun da, Roma’nÄ±n da, Bizans’Ä±n da, OsmanlÄ±’nÄ±n da hepsinin bizim olduÄŸunu gösteren bir bakÄ±ÅŸa ihtiyaç var. Ama ben sunumunuzda böyle bir bakÄ±ÅŸ görmedim. Kültürel mirasÄ± yalnÄ±zca turiste göstermemiz gereken bir unsur olarak gösterdiniz. BunlarÄ±n hepsi bizimdir diyen bir bakÄ±ÅŸ yok.”

Türkiye’nin geniÅŸ bir medeniyeti olduÄŸunu ancak dar açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Paylan, “Bizim diyemiyoruz çünkü bazÄ± ÅŸeylere ‘risk’ diye bakÄ±yoruz. DeÅŸersek altÄ±ndan Yahudi, Ermeni çÄ±kar diye korkuyoruz. Ama hepsi bizim. Hepsini birlikte yaptÄ±k. Hepsi bizim demeliyiz. KorkularÄ±mÄ±zdan vazgeçmeliyiz, ecdat dediklerimiz böyle yaptÄ±lar da medeniyet oldular” dedi.

‘SOYLU’NUN TAVIRLARI Ä°MAJIMIZA EN BÜYÜK TEHDÄ°TTÄ°R’

Paylan, Türkiye’nin tanÄ±tÄ±m ve imajÄ± için harcanan yüksek meblaÄŸlar üzerinde de durdu. Paylan, bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi:



“Çok önemli paralar ve önemli çabalar var. Ama imajÄ±mÄ±zÄ± bozan da çok ÅŸey var. KiÅŸi baÅŸÄ± gelirde 700 dolarÄ±n altÄ±ndayÄ±z. Sebebi demokrasi kalitesinde bir hayli geriye gitmemiz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸimizde insanlar; ‘Ben demokrasi olmayan yere gitmem’ diyorlar. Turist çekmemiz için demokrasi kalitesi liginde yukarÄ± çÄ±kmamÄ±z lazÄ±m. OECD’nin demokrasi kalitesi liginde sonuncuyuz. Bunun gibi pek çok endeks var. Bu endekslerde yukarÄ± çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece turizm gelirini artÄ±ramayÄ±z. Ülkemizin imajÄ±nÄ± bozan en büyük tehdit de Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’dur. Cumartesi Anneleri’nin yerlerde sürüklenme fotoÄŸraflarÄ± bütün batÄ± gazetelerinde manÅŸet oldu. HavalimanÄ± iÅŸçilerine yapÄ±lan eziyet bütün dünyada manÅŸet oldu. Soylu’nun tavÄ±rlarÄ±, yaptÄ±klarÄ± imajÄ±mÄ±zÄ± bozan en büyük tehdittir.”

‘ERMENÄ° MEZARLIÄžI ÜZERÄ°NDEKÄ° TUVALET NEDEN YIKILMADI?’

Turizm ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sunumda yine bölge illerinden bahsetmemesini eleÅŸtiren Paylan, “Orayla ilgili hiçbir vizyon ortaya koymadÄ±nÄ±z. Ä°nanÄ±n Van HavalimanÄ±’nÄ±n kapasitesi Antalya’yÄ±, Dalaman'Ä± geçebilir. Orada ciddi medeniyetler var. Orada ciddi bir master plan yapÄ±lsa, Ermenistan’la, Gürcistan’la ortak bir plan yapÄ±lsa Van HavalimanÄ± en büyük havalimanÄ± olabilir. Van Edremit, cennetten bir köÅŸe. 4 bin yÄ±llÄ±k Urartu tarihi belirlenmiÅŸ. Ermenilerin kiliseleri var, AÅŸil Gorki’nin köyü burada. Dünyada bazÄ± uyduruk yerleri nasÄ±l pazarladÄ±klarÄ±nÄ± bilirsiniz. Buradan 5 milyonluk hikaye yaratÄ±rÄ±m ben. Ama kayyum ne yapmÄ±ÅŸ orada, Ermeni mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üzerine tuvalet yapmÄ±ÅŸ. Sizden önceki bakan talimat verdi, ‘yÄ±kÄ±lacak o tuvalet’ dedi. Ama kayyum ‘yÄ±kÄ±lmayacak’ dedi ve o tuvalet hâlâ orada. Bu büyük bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k” diye konuÅŸtu.



Sinema sektörüne verilen desteklerin üzerinde duran Paylan, “Ama nasÄ±l bir tarih anlayÄ±ÅŸÄ±yla destek veriyorsunuz? Mesela Abdülhamit dizisi, herkes Türk, Türk olmayanlar ihanet içinde. ErtuÄŸrul DiriliÅŸ dizisi de aynÄ± ÅŸekilde. Ama OsmanlÄ± böyle bakmamÄ±ÅŸ, çok dilli, çok kültürlü bakmÄ±ÅŸ. Siz herkes Türk; Ermeni Yahudi ‘hain’ derseniz nefret suçu iÅŸlemiÅŸ olursunuz. Bunun RTÜK tarafÄ±ndan denetlenmesi lazÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

‘HÄ°SSELERÄ°NÄ°ZÄ° DEVRETMEMENÄ°Z SÄ°YASÄ° ETÄ°ÄžE UYGUN MU’

"SayÄ±n Bakan siz Türkiye’nin en büyük tur operatörünün patronusunuz, havalimanÄ± ÅŸirketinin patronusunuz, otellerin patronusunuz” diyen Paylan, “Ve siz Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n baÅŸÄ±na geldiniz. Rekabet Kurumu olsa ben buna ÅŸikâyette bulunurdum. Siyasi etiÄŸe uygun mudur? Siyasi etik yasalarÄ± der ki; ‘Bir konuda oyuncu olan hisselerini tamamen devretmeden bakan olamaz.’ Ben bunun siyasi etiÄŸe aykÄ±rÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Neden hisselerinizi devretmeden bu koltuÄŸa oturdunuz?” diye sordu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 18:57

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