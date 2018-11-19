EÄŸitim Sen 2019 yÄ±lÄ± yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim bÃ¼tÃ§esi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

EÄŸitim Sen yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde ticarileÅŸmenin 2019 yÄ±lÄ±nda artarak devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

EÄŸitim Sen tarafÄ±ndan 2019 yÄ±lÄ± yükseköÄŸretim bütçesi ile ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, 2019 yükseköÄŸretim bütçesinin yükseköÄŸretimde ticarileÅŸme sürecinin 2019 yÄ±lÄ±nda artarak devam edeceÄŸini gösterdiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada öÄŸrencilerin barÄ±nma ve burs sorununun süreceÄŸi ve ceplerinden yapacaklarÄ± harcamalarÄ±n artacaÄŸÄ± belirtildi.

2019 yükseköÄŸretim bütçesinin, AKP hükümetinin yükseköÄŸretim sisteminin ihtiyaç duyduÄŸu kaynaÄŸÄ± genel bütçeden karÅŸÄ±lama noktasÄ±ndaki cimriliÄŸinin sürdürdüÄŸünü gösterdiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada “Son 16 yÄ±l içinde devlet üniversitesi sayÄ±sÄ± 53’ten 129’a toplam üniversite sayÄ±sÄ± ise 76’dan 208’e çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± dönemde öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 1,9 milyondan 8 milyona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Üniversite sayÄ±sÄ± ve öÄŸrenci sayÄ±sÄ±ndaki hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸa raÄŸmen, yükseköÄŸretim bütçesinin söz konusu artÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±layabilecek kadar arttÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek mümkündür. YükseköÄŸretim kurumlarÄ±na bütçeden ayrÄ±lan payÄ±n gerek milli gelire (GSYH) gerekse merkezi yönetim bütçesine oranÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana istikrarlÄ± bir ÅŸekilde azaltÄ±lmasÄ± dikkat çekicidir. Özellikle üniversite bütçelerindeki yÄ±ldan yÄ±la yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n tamamen personel giderleri gibi zorunlu harcamalarÄ± karÅŸÄ±lamaya yönelik olmasÄ± dikkat çekicidir” denildi.

Üniversitelere ayrÄ±lan bütçelerde farklÄ±lÄ±k göstermekle birlikte, genel eÄŸilimin Hazine yardÄ±mÄ±nÄ±n her geçen yÄ±l azaltÄ±lmasÄ± ve üniversitelerin kendi gelirlerini yaratmaya zorlanmasÄ± yönünde olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada “Tek tek üniversite bütçelerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu durumu görebilmek mümkündür. 2019 yÄ±lÄ± için öngörülen bütçelerde, özellikle üniversitelerdeki servis, temizlik vb. hizmetlerin sÄ±nÄ±rlanmasÄ±, dolayÄ±sÄ±yla cepten yapÄ±lan harcamalarÄ±n daha da artmasÄ± beklenmektedir” denildi.

2019-2018 YÜKSEKÖÄžRETÄ°M BÜTÇESÄ° ÖDENEKLERÄ° KARÅžILAÅžTIRMASI

AçÄ±klamada 2019 yÄ±lÄ± yükseköÄŸretim bütçesinin, artan üniversite ve öÄŸrenci sayÄ±sÄ±na raÄŸmen ihtiyaç kadar arttÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü ifade edilerek ÅŸöyle denildi; “TÄ±pkÄ± MEB bütçesinde olduÄŸu gibi, bütçenin önemli bir bölümünü personele yapÄ±lan harcamalar oluÅŸturmaktadÄ±r. YükseköÄŸretim kurumlarÄ± bütçesinin yüzde 69’u zorunlu giderler arasÄ±nda yer alan personel harcamalarÄ±na (personel giderleri + sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri) ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

2018 yükseköÄŸretim bütçesi ile idari ve akademik personel açÄ±klarÄ± baÅŸta olmak üzere, yükseköÄŸretim emekçilerinin sorunlarÄ±nÄ±n çözümü mümkün deÄŸildir. Mal ve Hizmet AlÄ±m Giderleri üçte bir oranÄ±nda (%33) azaltÄ±lÄ±rken, yükseköÄŸretim alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nÄ± ifade eden sermaye giderlerinin yüzde 30 azaltÄ±lmasÄ± dikkat çekicidir. 2019 YükseköÄŸretim bütçesi rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, tamamen zorunlu harcamalar dikkate alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.”

‘ÜNÄ°VERSÄ°TELER ‘DEVLET DAÄ°RESÄ°’NE DÖNÜÅžTÜRÜLMEK Ä°STENMEKTE’

2019 yükseköÄŸretim bütçesinin gösterdiÄŸi en temel gerçeÄŸin, yükseköÄŸretimde uzun süredir yaÅŸanan yoÄŸun ticarileÅŸme sürecinin 2019 yÄ±lÄ±nda artarak devam edeceÄŸi yönünde olduÄŸunun altÄ± çizilen açÄ±klamada, “Görünen öÄŸrencilerin barÄ±nma ve burs sorununun süreceÄŸi ve ceplerinden yapacaklarÄ± eÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n belirgin bir ÅŸekilde artacaÄŸÄ±dÄ±r. Ancak yükseköÄŸretim sisteminin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan sorunun sadece bütçe harcamalarÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Genel bütçeden yeterince kaynak ayrÄ±lmayan üniversitelerimiz, 15 Temmuz sonrasÄ±nda üniversitelerde yaÅŸanan kitlesel akademik tasfiye ve siyasal baskÄ±larÄ±n da etkisiyle, bilimden ve bilimsel faaliyetlerden hÄ±zla uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ, baÅŸta kadro politikasÄ± olmak üzere, hemen her konuda iktidarÄ±n ve piyasanÄ±n ihtiyaçlarÄ±na göre hareket etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Mevcut haliyle üniversitelerimizin bilim yuvasÄ± olmaktan hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkündür. Üniversitelerde liyakat ve akademik yeterliliÄŸin yerini yozlaÅŸmÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve itaat kültürü alÄ±rken, eÄŸitim ve bilim özgürlüÄŸünün tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, üniversitelerin adeta birer ‘devlet dairesi’ haline getirildiÄŸi yeni bir sürece girilmiÅŸtir” denildi.

EÄŸitim Sen olarak eÄŸitim sisteminin bütün kademelerinde olduÄŸu gibi, üniversitelerin de uzun süredir büyük bir yÄ±kÄ±mla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu yönünde sÄ±k sÄ±k vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi; “Åžüphesiz bu durumun temel nedeni ‘tek adam’ yönetiminin siyasal hedefleri ve bu hedeflere ulaÅŸmak için benimsediÄŸi tercihleridir. Ancak söz konusu tercihlerin ülkeyi ve üniversiteleri büyük bir belirsizliÄŸe ve yÄ±kÄ±ma sürüklediÄŸi açÄ±ktÄ±r.

Akademik özgürlükleri ortadan kaldÄ±ran, ihraç ya da iÅŸten atma politikalarÄ±yla üniversiteleri çölleÅŸtiren uygulamalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde üniversitelerin bütün itiraz ve kitlesel karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlara raÄŸmen iktidarÄ±n arka bahçesi ya da ‘devlet dairesi’ haline getirilmek istenmesi kabul edilemez.”

EÄžÄ°TÄ°M SEN’Ä°N TALEPLERÄ°

AçÄ±klamada eÄŸitimden beklenen amaçlarÄ±n gerçekleÅŸmesi için yapÄ±lmasÄ± gerekenler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±

* EÄŸitimde ve yükseköÄŸretimde personel açÄ±klarÄ±nÄ±n kadrolu istihdam ile kapatÄ±lmasÄ±

* EÄŸitimin ve yükseköÄŸretimin niteliÄŸinin yükseltilmesi, fiziki alt yapÄ± ve donanÄ±m eksikliklerinin giderilmesi

* Akademik ve idari personel açÄ±klarÄ±nÄ±n giderilmesi ve diÄŸer sorunlar için mevcut bütçe anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n acilen deÄŸiÅŸmesi

* Kamusal kaynaklarÄ±n yine kamusal bir hak olan eÄŸitim için, özel çÄ±karlar deÄŸil, toplumsal çÄ±karlar gözetilerek deÄŸerlendirilmesi ve sadece eÄŸitimde ve yükseköÄŸretimde deÄŸil, bütün alanlarda kamu harcamalarÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n belirgin bir ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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