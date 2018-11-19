Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin yayÄ±nlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

Stuttgartâ€™da Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin yayÄ±nlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70. yÄ±lÄ± nedeniyle 'Ä°nsan HaklarÄ± Etkinlikleri Platformu' oluÅŸturuldu.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Bu yÄ±l, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin yayÄ±nlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70.yÄ±lÄ±. Bu temelde dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda deÄŸiÅŸik etkinlikler düzenleniyor.

Stuttgart ve çevresinde bulunan 220 demokratik kurum, UluslararasÄ± Af Örgütü, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± dernekleri, ATTAC, FaÅŸizme ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aktif olan dernekler, yayÄ±nevleri, DÄ°DF Stuttgart, sendikalar, siyasi partiler ve vakÄ±flar bir araya gelerek "Ä°nsan HaklarÄ± Etkinlikleri Platformu" oluÅŸturdu. Platformun amacÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ±n en temel haklarÄ±na dikkat çekmek ve hükümetlerin keyfiyetçi tutumlarÄ±na karÅŸÄ± birlikte hareket etmek.

'EY ÖZGÜRLÜK!'

Platform, 10 KasÄ±m ile 10 AralÄ±k arasÄ± toplam 200 etkinliÄŸi deÄŸiÅŸik gün ve saatlerde gerçekleÅŸtirecek. Ä°nsan haklarÄ± etkinliklerinin ilki geçtiÄŸimiz günlerde Stuttgart Belediyesi büyük salonunda düzenlenen bir geceyle gerçekleÅŸtirildi.

Kurum temsilcileri ve belediye meclisi üyelerinin yanÄ± sÄ±ra 400 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸin sunumunu Kaberist Peter Grohmann yaptÄ±.

KavganÄ±n ve sevdanÄ±n ÅŸairi olarak bütün dünyada tanÄ±nan Paul Eluard’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± ve Zülfü Livaneli’nin bestelediÄŸi "Senin için doÄŸmuÅŸum / Seni haykÄ±rmaya / ey özgürlük" parçasÄ±, Almanlardan oluÅŸan Özgür Koro (Freier Chor) tarafÄ±nda Türkçe olarak seslendirildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Daha sonra Almanca, Arapça, Ä°ngilizce okunan eserler de büyük alkÄ±ÅŸ alÄ±rken mini kitapçÄ±k olarak basÄ±lan Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi bütün katÄ±lÄ±mcÄ±lara hediye edildi.

Peter Grohmann konuÅŸmasÄ±nda, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nde yer alan "Herkes Ä±rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baÅŸka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doÄŸuÅŸ veya baÅŸka türden statü gibi herhangi bir ayrÄ±m gözetilmeksizin, bütün hak ve özgürlüklere sahiptir" ibaresinin kaç devlet tarafÄ±ndan dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarak Almanya’da artmakta olan Ä±rkçÄ±lÄ±k ve AfD (Ä±rkçÄ± parti) tehlikesine dikkat çekti.

'Ä°NSAN HAKLARI HER YERDE'

FotoÄŸraf: Evrensel

Stuttgart ÅŸehir merkezinde bilgilendirme masalarÄ± açÄ±larak insan haklarÄ±nÄ±n her yerde ve herkes için ihtiyaç olduÄŸu vurgulandÄ±.

Platformun etkinliklerinin ve deÄŸerlendirme yazÄ±larÄ±nÄ±n ve evrensel bildirgenin yer aldÄ±ÄŸÄ± özel bir gazete, 30 bin adet bastÄ±rÄ±larak ÅŸehrin her yanÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±ma sunuldu.

180 farklÄ± kökenden insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Stuttgart, bir ay boyunca Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi çerçevesinde gerçekleÅŸecek etkinliklere tanÄ±klÄ±k edecek.

Ä°nisayatifte yer alan Stuttgart DÄ°DF, "Türkiye'de sendikal mücadele ve emekçilerin mücadelesi, uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemi" konulu bir söyleÅŸiyi sendika binasÄ±nda gerçekleÅŸtirecek.

STUTTGART BARIÅž ÖDÜLÜ

2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana AnStifter vakfÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l, BarÄ±ÅŸ-Adalet-DayanÄ±ÅŸma mücadelesinde tanÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸahsiyetlere 5 bin avro deÄŸerinde ödül verilmekte.

Önemli ve saygÄ±n bir insan haklarÄ± etkinliÄŸi olan BarÄ±ÅŸ Ödülü, bu yÄ±l cesareti ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bütün dünyanÄ±n dikkatini çeken Emma Gonzalez’e, 2 AralÄ±k 2018 tarihinde Theaterhaus'da düzenlenecek görkemli bir törenle verilecek.

FotoÄŸraf: Evrensel

www.evrensel.net