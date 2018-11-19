Antep Emek GenÃ§liÄŸi dÃ¼zenlediÄŸi sÃ¶yleÅŸiyle krizi tartÄ±ÅŸtÄ±

Antepâ€™te genÃ§ler krizi ve krizin sonuÃ§larÄ±nÄ± konuÅŸtu.

Antep Emek GençliÄŸi ‘Türkiye’nin Krizi, Kapitalizm ve Gelecek’ adlÄ± söyleÅŸi düzenledi. SöyleÅŸiye Evrensel Gazetesi yazarÄ± Prof. Arif NacaroÄŸlu ve Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. NacaroÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda, kapitalist sistemin tarihi, sistemin devletle iliÅŸkisi ve yüzyÄ±llardÄ±r yaÅŸanan ekonomik kriz baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±. Krizlerin milyonerlere dokunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen NacaroÄŸlu, 2002 yÄ±lÄ±nda Türkiye’de dolar milyarderi sayÄ±sÄ±nÄ±n dört olduÄŸunu, o günden bu yana pek çok kriz atlatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bu sayÄ±nÄ±n kÄ±rka çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AtlatÄ±lan iki büyük krizin iki büyük savaÅŸa yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren NacaroÄŸlu, büyük yÄ±kÄ±mlarÄ±n daima emekçileri, gençleri vurduÄŸunu söyledi. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda gençliÄŸin, özellikle üniversite gençliÄŸinin örgütlü bir yapÄ±yla hareket etmesi gerektiÄŸini vurgulayan NacaroÄŸlu “tarih bize örgütlü mücadele yürütmeyen kitlelerin yenilgiye mahkûm olduÄŸunu gösteriyor” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Mehmet Türkmen, Türkiye’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizin sebeplerini ve bu krizin halk açÄ±sÄ±ndan sonuçlarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°ktidarÄ±n ‘kriz falan yok’ söylemlerinin geçersiz olduÄŸunu dile getiren Türkmen, Türkiye sanayisinin ithalata dayalÄ± olduÄŸunu, bu durumun AKP iktidarÄ± döneminde daha da ilerlediÄŸini belirtti. Kriz karÅŸÄ±sÄ±nda hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerin halka hiçbir faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Türkmen “batÄ±k durumdaki ÅŸirketlerin borçlarÄ± siliniyor, sermayedarlara yeni teÅŸvik paketleri açÄ±klanÄ±yor, yabancÄ± ülkelerden yüksek faizli krediler alÄ±nÄ±yor, bunlarÄ±n yükü halka yeniden yeniden yÄ±kÄ±lÄ±yor” dedi. “Krizin sorumlusunun kim olduÄŸunu ve bu krizi aÅŸmak konusunda devletin aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerin kime yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamamÄ±z gerekiyor” diyen Türkmen “Ancak bunu anlayarak ve anlatarak, bu sisteme ve hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalara karÅŸÄ± daha iyi mücadele edebiliriz” vurgusunu yaptÄ±. (Antep/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

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