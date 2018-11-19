MHP'de 30 belediye baÅŸkan adayÄ± daha belli oldu
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MHP'de 30 belediye baÅŸkan adayÄ± daha belli oldu

    • 19 KasÄ±m 2018 18:06

    MHP'de yerel seÃ§im adayÄ± belli olan il ve ilÃ§elerin sayÄ±sÄ± 41'e yÃ¼kseldi

    MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen 30 ismi duyurdu.

    Durmaz, adaylarÄ±n MHP Genel Merkezi seçim Komisyonu’nun deÄŸerlendirmesi ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin onayÄ±yla belirlendiÄŸini belirtti. MHP’nin 30 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n isimleri ÅŸöyle:

    1- Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ebru Leman Kalkan
    2- NiÄŸde Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hakan Er
    3- ElazÄ±ÄŸ Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Bilal Çoban
    4- Sivas Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet Er
    5- KÄ±rÄ±kkale Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serdar Yarar
    6- Karaman Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± SavaÅŸ KalaycÄ±
    7- Ardahan Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halil Kaçar
    8- Adana Kozan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Nihat AtlÄ±
    9- Afyon BaÅŸmakçÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ayhan Gönüllü
    10- Afyon Bolvadin Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Selahattin Kelekçi
    11- Antalya Alanya Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Adem Murat Yücel
    12- Antalya Finike Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Nail DülgeroÄŸlu
    13- BalÄ±kesir Balya Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Osman KÄ±lÄ±ç
    14- BartÄ±n KurucaÅŸile Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Sinan Özekin
    15- Burdur Tefenni Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ümit Alagöz
    16- Ordu Fatsa Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kaçak
    17- Ordu Ä°kizce Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Osman KaygÄ±
    18- Samsun Alaçam Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ä°lyas Acar
    19- Ä°zmir AliaÄŸa Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serkan Acar
    20- KahramanmaraÅŸ AfÅŸin Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hikmet Böke
    21- Karabük Safranbolu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Fatma DanÄ±ÅŸman
    22- Karaman AyrancÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Yüksel BüyükkarcÄ±
    23- Kayseri Özvatan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halit Demir
    24- Osmaniye Kadirli Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ömer Tarhan
    25- KÄ±rÅŸehir ÇiçekdaÄŸÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ä°smail YÄ±lmaz
    26- Konya Kulu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Fatih Toklucu
    27- Manisa AlaÅŸehir Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ali Uçak
    28- Çanakkale AyvacÄ±k Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Selçuk Gödek
    29- ÇankÄ±rÄ± Bayramören Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halil MuratoÄŸlu
    30- Düzce Akçakoca Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Okan Yanmaz  (HABER MERKEZÄ°)

    MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 18:10
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