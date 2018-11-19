MHP'de 30 belediye baÅŸkan adayÄ± daha belli oldu
MHP'de yerel seÃ§im adayÄ± belli olan il ve ilÃ§elerin sayÄ±sÄ± 41'e yÃ¼kseldi
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen 30 ismi duyurdu.
Durmaz, adaylarÄ±n MHP Genel Merkezi seçim Komisyonu’nun deÄŸerlendirmesi ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin onayÄ±yla belirlendiÄŸini belirtti. MHP’nin 30 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n isimleri ÅŸöyle:
1- Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ebru Leman Kalkan
2- NiÄŸde Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hakan Er
3- ElazÄ±ÄŸ Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Bilal Çoban
4- Sivas Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet Er
5- KÄ±rÄ±kkale Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serdar Yarar
6- Karaman Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± SavaÅŸ KalaycÄ±
7- Ardahan Ä°l Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halil Kaçar
8- Adana Kozan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Nihat AtlÄ±
9- Afyon BaÅŸmakçÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ayhan Gönüllü
10- Afyon Bolvadin Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Selahattin Kelekçi
11- Antalya Alanya Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Adem Murat Yücel
12- Antalya Finike Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Nail DülgeroÄŸlu
13- BalÄ±kesir Balya Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Osman KÄ±lÄ±ç
14- BartÄ±n KurucaÅŸile Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Sinan Özekin
15- Burdur Tefenni Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ümit Alagöz
16- Ordu Fatsa Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kaçak
17- Ordu Ä°kizce Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Osman KaygÄ±
18- Samsun Alaçam Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ä°lyas Acar
19- Ä°zmir AliaÄŸa Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Serkan Acar
20- KahramanmaraÅŸ AfÅŸin Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hikmet Böke
21- Karabük Safranbolu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Fatma DanÄ±ÅŸman
22- Karaman AyrancÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Yüksel BüyükkarcÄ±
23- Kayseri Özvatan Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halit Demir
24- Osmaniye Kadirli Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ömer Tarhan
25- KÄ±rÅŸehir ÇiçekdaÄŸÄ± Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ä°smail YÄ±lmaz
26- Konya Kulu Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Fatih Toklucu
27- Manisa AlaÅŸehir Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ali Uçak
28- Çanakkale AyvacÄ±k Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Selçuk Gödek
29- ÇankÄ±rÄ± Bayramören Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Halil MuratoÄŸlu
30- Düzce Akçakoca Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Okan Yanmaz (HABER MERKEZÄ°)
MHP, 5 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± duyurdu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 18:10
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