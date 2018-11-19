Esnaf kriz nedeniyle kepenkleri kapatma aÅŸamasÄ±nda

Ekonomik kriz nedeniyle iÅŸleri kÃ¶tÃ¼ye giden Hakkarili esnaf, kepenklerini kapatmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Hamza GÜNDÜZ

Ekonomik kriz nedeniyle borçlarÄ±nÄ± ödemekte zorlanan Hakkarili esnaf, kepenk kapatma aÅŸamasÄ±na geldi. Üretimin tamamen durduÄŸunu, kira ve fatura ödemelerinde dahi çok zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirten esnaflar, iÅŸ yerlerini kapatmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘HAYATIMIN EN KÖTÜ DÖNEMÄ°’

YÄ±llardÄ±r Hakkari kent merkezinde matbaacÄ±lÄ±k yapan Metin Kaçmaz, son 3 aydÄ±r kirasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini, mal aldÄ±ÄŸÄ± toptancÄ±ya ödeme yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle iÅŸ yerini kapatma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸini belirterek, “HayatÄ±mÄ±n en kötü dönemini yaÅŸÄ±yorum” dedi.

FotoÄŸraf: MA

Kaçmaz, “YaÅŸanan ekonomik krizden sonra esnafÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmaz hale geldi. Bu durum da iÅŸlerimizin büyük bir bölümünü kesti. DüÄŸün davetiyeleri iÅŸlerinde de halkÄ±mÄ±z yaÅŸanan krizden dolayÄ± ya kart bastÄ±rmÄ±yor ya da çok cüzi bir miktarda baskÄ± yaptÄ±rÄ±yor. Bu da genelde düÄŸünden sonraya bÄ±rakÄ±lÄ±yor ve iÅŸler istediÄŸi gibi gitmeyince bizlere dönüÅŸ olmuyor. VerdiÄŸimiz ürünler, bu nedenle borca gidiyor. Bu durumda biz de karÅŸÄ± tarafa ödeme yapamÄ±yoruz. Son birkaç aydÄ±r toptancÄ±ya ödeme yapamayÄ±nca toptancÄ± ürün vermez oldu. BorçlarÄ± kapatmak için bankalardan esnaf kredisi çektim, onu ödeyemedim. Ä°ÅŸler bu ÅŸekilde yumak haline gelince kapatma aÅŸamasÄ±na geldik. Bugün yarÄ±n kapatÄ±p baÅŸka bir iÅŸ bulmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m.” ifadeleri kullandÄ±.

‘Ä°ÅžÇÄ° PARASINI DAHÄ° ÖDEYEMEZ DURUMA GELDÄ°K’

25 yÄ±l özel sektörde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kentte gazete bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Metin Keskin de, yasa gereÄŸi çalÄ±ÅŸtÄ±rmak zorunda olduklarÄ± 4 çalÄ±ÅŸana ücretlerini ödeyebilmek için kendi kazançlarÄ±ndan vazgeçtiÄŸini belirtti. Yasa gereÄŸi primlerini doldurduÄŸu halde emekli olamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Keskin ÅŸöyle devam etti: “25 yÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±p primlerimi yatÄ±rdÄ±m. Ama maalesef emekli olamÄ±yorum. Hakkari’de yoÄŸun bir iÅŸsizlik var; ama kimse bunu yansÄ±tmÄ±yor. SattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamayÄ±nca bizler de ödemelerimizi yapamÄ±yoruz ve sÄ±kÄ±ntÄ±larla baÅŸ baÅŸa kalÄ±yoruz.”

FotoÄŸraf: MA

‘ÇAYI 50 KURUÅžA SATIYORUM’

Bir pasajda esnafa çay daÄŸÄ±tarak 5 kiÅŸilik ailesini geçindiren Metin Özkan da, artan fiyatlarÄ±n ardÄ±ndan bütün kazancÄ±nÄ±n faturalara ve zamlanan çay ve ÅŸekere gittiÄŸini söyledi. Özkan, krizin kendilerini çok kötü etkilediÄŸini belirterek, “ArtÄ±k geçinemiyoruz. Bu çay ocaÄŸÄ±yla aile geçindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Enflasyonun yükselmesiyle her ÅŸeye zam geldi. Her yerde çay bir lira olmuÅŸken ben esnaf alabilsin diye 50 kuruÅŸa veriyorum. Hakkari halkÄ± kaçak çay içiyor. Daha önce kilosu 25 lira olan çay ÅŸu anda 65 lira. Daha önce 5 kilo ÅŸekeri 15 liraya alabiliyorken ÅŸimdi ise 23-24 liraya alÄ±yoruz. Elektrik faturasÄ± 50-60 lirayken bu ay faturam 195 lira gelmiÅŸ. Mal satÄ±ÅŸÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için faturalarÄ±mÄ±zÄ± da ödeyemiyoruz. Çay, ÅŸeker ve faturalar için çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Elde bir ÅŸey kalmayÄ±nca eve bir ÅŸey alamÄ±yorum. Okula giden çocuklarÄ±m ve bir de bebeÄŸim var. Tek gelirim budur. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilemiyorum” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: MA

‘MALZEMELERÄ° HALA ZAMLI ALIYORUZ’

PVC üretimi yapan esnaflardan Ramazan Erik de, kentte bu sene inÅŸaat yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yapanlarÄ±n da ödemede zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: MA

Üretip sattÄ±ÄŸÄ± mallarÄ±n parasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için çek ve senetlerini ödeyemez duruma geldiÄŸini dile getiren Erik, “YaÅŸanan bu krizden çok etkilendik. Metre tülü 20 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mala yüzde 70 zam geldi. Bu da otomatik olarak bütün inÅŸaat sektörünü ve halkÄ±mÄ±zÄ± etkiliyor. Hakkari’yi baz alÄ±rsak geçen yÄ±lara nazaran insanlarÄ±mÄ±z bu sene inÅŸaat yapamadÄ±. Bundan dolayÄ± piyasa tamamen durdu. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hükümetin indirim yapÄ±yoruz demesinin bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ham madde fiyatÄ± zirveye çÄ±ktÄ± ve düÅŸmedi. Malzemeleri halen zamlÄ± alÄ±yoruz. EsnafÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 25’i çekini, senedini ödeyemiyor. Bu nedenle esnaflar gerçekten zor durumda. GidiÅŸata göre önümüzü de göremiyoruz. Kriz bitecek mi yoksa daha da yukarÄ± mÄ± çÄ±kacak onu da bilemiyoruz. Ortada ciddi bir kriz var ve insanlar maÄŸdur. Bunun yanÄ± sÄ±ra sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n parasÄ±nÄ± da çok zor alÄ±yoruz. Çünkü insanlarÄ±n ödeme gücü kalmamÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu. (Hakkari/MA)

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