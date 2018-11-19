Kaliforniya'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 77â€™ye yÃ¼kseldi, 993 kiÅŸi kayÄ±p

Kaliforniyaâ€™da 8 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ÅŸu an iÃ§in yÃ¼zde 65â€™i kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda.

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en büyük orman yangÄ±nÄ±yla mücadele etmeye devam ediyor. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 77’ye yükselirken 993 kiÅŸi kayÄ±p. Yetkililer, Paradise kasabasÄ±nÄ± haritadan silen yangÄ±nda kaybolanlara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

BazÄ± bölge sakinlerinin yoÄŸun trafikte, kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken arabalarÄ±nda can verdiÄŸi belirtiliyor. Saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda da, DNA testlerine tabi tutulmak üzere insan kalÄ±ntÄ±sÄ± olabilecek her ÅŸey toplanÄ±yor... 8 KasÄ±m’da baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ÅŸu an için yüzde 65’i kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Bu hafta yaÄŸmasÄ± beklenen yaÄŸmurun alevleri yatÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± bekleniyor. Ancak evlerini terk edip çadÄ±rlarda yaÅŸamak zorunda kalan binlerce insanÄ±n hayatÄ±nÄ± ise iyice zorlaÅŸtÄ±racak. YangÄ±n nedeniyle 46 bin kiÅŸi evlerini tahliye etti. Bu kiÅŸilerin bazÄ±larÄ± ailelerinin yanÄ±na yerleÅŸse de, bazÄ±larÄ± araçlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kamp yapÄ±yor. Kaliforniya’da bugüne dek en büyük kayba yol açan yangÄ±n 1933 yÄ±lÄ±nda Los Angeles’ta çÄ±kan Griffith Park yangÄ±nÄ±ydÄ±. Bu faciada 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Uzmanlar, son yangÄ±nÄ±n böylesine büyümesinin küresel Ä±sÄ±nma, kuraklÄ±k, yeni yapÄ±laÅŸma biçimleri ve eski, hasarlÄ± elektrik direklerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. (DIÅž HABERLER)

California'daki yangÄ±nlarda bilanÃ§o aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±: 66 Ã¶lÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:45

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