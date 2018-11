Kaliforniya'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 77â€™ye yÃ¼kseldi, 993 kiÅŸi kayÄ±p

Kaliforniya’da 8 Kasım’da başlayan yangının şu an için yüzde 65’i kontrol altına alınmış durumda.

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye yükselirken 993 kişi kayıp. Yetkililer, Paradise kasabasını haritadan silen yangında kaybolanlara ulaşmaya çalışıyor.

Bazı bölge sakinlerinin yoğun trafikte, kaçmaya çalışırken arabalarında can verdiği belirtiliyor. Saha çalışmalarında da, DNA testlerine tabi tutulmak üzere insan kalıntısı olabilecek her şey toplanıyor... 8 Kasım’da başlayan yangının şu an için yüzde 65’i kontrol altına alınmış durumda. Bu hafta yağması beklenen yağmurun alevleri yatıştırması bekleniyor. Ancak evlerini terk edip çadırlarda yaşamak zorunda kalan binlerce insanın hayatını ise iyice zorlaştıracak. Yangın nedeniyle 46 bin kişi evlerini tahliye etti. Bu kişilerin bazıları ailelerinin yanına yerleşse de, bazıları araçlarının dışında kamp yapıyor. Kaliforniya’da bugüne dek en büyük kayba yol açan yangın 1933 yılında Los Angeles’ta çıkan Griffith Park yangınıydı. Bu faciada 29 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, son yangının böylesine büyümesinin küresel ısınma, kuraklık, yeni yapılaşma biçimleri ve eski, hasarlı elektrik direklerinden kaynaklandığına dikkat çekiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Kasım 2018 17:45

