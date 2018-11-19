Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± jandarma patrona kalkan oldu

Urfa'da Nakliyat-Ä°ÅŸâ€™e Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan 11 iÅŸÃ§inin yapmak istediÄŸi eylem jandarma ekiplerince engellendi.

ÅžanlÄ±urfa- Mardin yolundaki taÅŸÄ±t muayene istasyonunda çalÄ±ÅŸÄ±rken, Nakliyat-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 11 iÅŸçinin baÅŸlatmak istediÄŸi direniÅŸ jandarma ekiplerinin tehditlerince engellendi. Nakliyat- Ä°ÅŸ üye ve yöneticileri iÅŸten atmalara tepki göstermek için muayene istasyonu önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak, çadÄ±r kuracaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ÅŸçilerin eylemini haber alan jandarma, taÅŸÄ±t muayene istasyonu önünü zÄ±rhlÄ± araç ve TOMA ile ablukaya aldÄ±.

Jandarma iÅŸçilere basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n valiliÄŸin belirlediÄŸi alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Buna tepki gösteren iÅŸçiler jandarma komutanÄ± tarafÄ±ndan “EÄŸer burada basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparsanÄ±z ÅŸiddetle müdahale ederim” denilerek tehdit edildi. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n sürmesi üzerine jandarma komutanÄ±, ‘Müdahale için TOMA'yÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n’ dedi. Bunun üzerine Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za KüçükosmanoÄŸlu, “Biz iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± yasal olarak aramaya geldik. Bizim sizinle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeye niyetimiz yoktur” diyerek, iÅŸçilerle bölgeden ayrÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:39

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