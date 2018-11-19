Kulis: HDPâ€™de DiyarbakÄ±r iÃ§in DemirtaÅŸ Ã¶neriliyor

HDP'de DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n adÄ± konuÅŸuluyor.

HDP'de DiyarbakÄ±r için 2 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n aday gösterilebileceÄŸi konuÅŸuluyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nÄ±n haberine göre; yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren HDP’de DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n da adÄ± konuÅŸuluyor.

‘VAN’DA CELAL DOÄžAN, DÄ°YARBAKIR’DA AHMET TÜRK’

Edinilen bilgiye göre HDP, kayyÄ±m atanan büyükÅŸehir ve il belediyelerini alma konusunda kararlÄ±. Bu illere AKP’nin kriminalize edemeyeceÄŸi isimler tespit etmek için özel bir çaba harcanacak. Bu çerçevede Van’da Celal DoÄŸan, DiyarbakÄ±r’da Ahmet Türk gibi isimler üzerinde duruluyor.

BATI Ä°LLERÄ°NDE NE OLACAK?

Parti organlarÄ±nda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmaya göre “AKP-MHP blokunu geriletmek” üzerine strateji geliÅŸtiren HDP, batÄ± illerinde muhalefetin gösterdiÄŸi adaya göre adayÄ±nÄ± belirleyecek.

Muhalefet eÄŸer HDP’nin hassasiyetlerini dikkate bir aday gösterirse güçsüz, tersi olursa güçlü bir adayla yerel seçim yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

DÄ°YARBAKIR Ä°ÇÄ°N DEMÄ°RTAÅž ÖNERÄ°SÄ°

HDP’de en çok merak edilen belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan biri DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi’ne gösterilecek isim. Parti kulislerine göre, Edirne Cezaevi’nde 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n ismi DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için “ciddi ciddi” konuÅŸuluyor.

DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verilmiÅŸ bir hapis cezasÄ± var ancak bu ceza kesinleÅŸmediÄŸi için adaylÄ±ÄŸÄ±na engel bir durum yok. (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM DemirtaÅŸâ€™Ä±n ana davasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak

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