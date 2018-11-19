Mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ±na kayyÄ±m atandÄ±

Mardin KÄ±zÄ±ltepeâ€™de gÃ¶revden alÄ±nan 2 mahalle muhtarÄ±nÄ±n yerine kayyÄ±m atandÄ±.

Mardin KÄ±zÄ±ltepe’de görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 6 mahalle muhtarÄ±nÄ±n yerine azalarÄ± görevlendirilirken, daha önce ismi TürkçeleÅŸtirilen Berçem Mahallesi ile DunaysÄ±r Mahallesi muhtarlÄ±klarÄ±na ise kayyÄ±m atandÄ±.

MA'nÄ±n haberine göre kayyÄ±m atanan KÄ±zÄ±ltepe Belediyesi tarafÄ±ndan bir süre önce Åžahkulubey olarak ismi TürkçeleÅŸtirilen ve MuhtarÄ± Mahsum Aslan’Ä±n görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Berçem Mahallesi’ne Ä°lçe Nüfus Müdürü Abdurrahman AbdüssemetoÄŸlu kayyÄ±m olarak atandÄ±. Görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Dunaysir Mahalle MuhtarÄ± Åžeref DaÄŸ’Ä±n yerine ise, KaymakamlÄ±k YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ramazan Uygur’un kayyÄ±m olarak atandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KayyÄ±m atamasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten KÄ±zÄ±ltepe Muhtarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hatip Åžeran, muhtarlÄ±klarÄ±na kayyÄ±m atanan mahallelerde iÅŸlerin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Yerine kayyÄ±m atanan Berçem Mahalle MuhtarÄ± Aslan ise, görevinin gasbedildiÄŸini vurguladÄ±. Aslan, “Beklentimiz halkÄ±n sandÄ±kta bu kayyÄ±m uygulamasÄ±na cevap vermesidir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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