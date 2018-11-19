Fransa'da akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Fransaâ€™da akaryakÄ±t zamlarÄ±na karÅŸÄ± protestolar kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±daki petrol deposunun giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±.

Fransa'da cumartesi ülke genelinde baÅŸlayan akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ± devam ediyor. Ülke genelinde ‘SarÄ± yelekliler’ adÄ± altÄ±nda örgütlenenlerin akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± ve ek vergi konulmasÄ±nÄ± protesto etmek için cumartesi günü baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemler sürüyor.

‘SarÄ± yelekliler’, sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren ülkedeki çok sayÄ±da petrol deposunun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± engelledi.

‘SarÄ± yelekliler’ ayrÄ±ca Fransa'da Calais, Villefranche-Sur-Saone ve Belfort gibi birçok kentteki otoyollarda blokaj eylemi düzenlendi. FransÄ±zlarÄ±n sabahÄ±n erken saatlerinden bu yana otoyollarÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸi ifade edildi.

Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info'nun haberine göre, Saint-Dizier kentinde düzenlenen eylemlerde bir kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Bu arada, ‘SarÄ± yeleklilerin’ cumartesi günü Paris'te büyük bir eylem yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, dün akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, önceki gün ülke genelinde akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ±na katÄ±lanlarÄ±n kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hedefledikleri reformlarÄ± sürdürmekte kararlÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, cumartesi günü ülke genelinde akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ±na yaklaÅŸÄ±k 287 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çÄ±kan olaylarda bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 409 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 157 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ülke genelinde cumartesi düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi getirmesine tepki gösterilmiÅŸti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiÅŸti.

FransÄ±z basÄ±nÄ±, dünkü gösterilere katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 40 bin olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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