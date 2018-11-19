KayyÄ±mÄ±n yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± haber yapan Sedat Sur cezaevine girdi

KayyÄ±m belediyesindeki yolsuzluk iddiasÄ±na iliÅŸkin haberi nedeniyle 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ± verilen gazeteci Sedat Sur cezaevine girdi.

KayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± haber nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verilen gazeteci Sedat Sur, cezaevine girdi.



Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi’ne 2016 yÄ±lÄ±nda kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan “Kayyum atanan belediyede milyarlÄ±k ‘din konferansÄ±’ vurgunu!” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haber yapan gazeteci Sedat Sur, hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturma sonucunda kendisine verilen 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± nedeniyle Midyat M Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’na gitti. Ceza bir yÄ±lÄ±n altÄ±nda olduÄŸu için Sur’un tahliye edilmesi gerekiyor ancak evraklarÄ±n ulaÅŸmasÄ± için gerekli süreyi cezaevinde geçirecek.

‘GAZETECÄ°LÄ°K YAPMANIN BEDELÄ° BU’

Cezaevine girmeden önce Özgürüz’e konuÅŸan Sur, gazetecilik yapmanÄ±n bedelinin cezaevi olduÄŸunu ifade etti. Sur, “Cezaevi nerede olursa olsun insan doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ± bir ÅŸey. DolayÄ±sÄ±yla tabi ki iyi ÅŸeyler hissetmiyorum ama bu ülkede gazetecilik yapmanÄ±n, doÄŸru bir yerde durmanÄ±n bedeli bu. Ülkenin realitesi bu. DeÄŸiÅŸtirilmesi gereken gerçeklik bu. Ama ne olursa olsun güçlüyüz” diyerek kendisini destekleyen herkese teÅŸekkür etti.



2017 yÄ±lÄ±nda Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi’ne atanan kayyÄ±mÄ±n icraatlarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± haber nedeniyle Sur hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ifadesine baÅŸvurduÄŸu gazeteci hakkÄ±nda “kayyumu hedef gösterme”, “hakaret”, “terör örgütü propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamenin kabul edilmesiyle Sur’a dava açÄ±ldÄ±. YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 9 KasÄ±m’da görülen duruÅŸmasÄ±nda Sur’a 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verildi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 16:49

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