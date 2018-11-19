YÃ¼k gemisi iskeleye Ã§arptÄ±, kÃ¶rfeze yakÄ±t sÄ±zdÄ±

Ã‡evre kirliliÄŸiyle sÃ¼rekli gÃ¼ndeme gelen DilovasÄ±â€™da yÃ¼k gemisi iskeleye Ã§arptÄ±. Gemiden Ä°zmit KÃ¶rfezi'ne yakÄ±t sÄ±zdÄ±.

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinde, yük gemisi, limana yanaÅŸÄ±rken iskeleye çarptÄ±. Hasar gören gemiden Ä°zmit Körfezi'ne yakÄ±t sÄ±zdÄ±. Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, iskele çevresine bariyer çekerek, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, DilovasÄ± ilçesinde bulunan Ä°zmit Körfezi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki limanda meydana geldi. 'MSC KatyaynÄ±' adlÄ± yük gemisi, limana yanaÅŸÄ±rken, iskeleye çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n ÅŸiddetiyle hasar gören geminin yakÄ±tÄ±, Ä°zmit Körfezi'ne sÄ±zdÄ±. Ä°skelede bulunan görevliler, Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na haber verdi. Ä°hbarla olay yerine gelen ekipler, iskele çevresine bariyerleri çekerek, yakÄ±tÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°skele çevresinde temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülürken, hasar gören gemi ise limandan bakÄ±m için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana gelirken, temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:12

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