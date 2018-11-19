HDP'li vekiller engellemelere raÄŸmen Leyla GÃ¼ven iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

HDPâ€™li kadÄ±n milletvekilleri tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼ven iÃ§in polislerin engellemesine raÄŸmen cezaevi Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

HDP’li kadÄ±n milletvekilleri, 7 KasÄ±m tarihinden bu yana açlÄ±k grevinde olan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutulduÄŸu DiyarbakÄ±r Cezaevi önünde polislerin engellemelerine raÄŸmen basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Vekillerin açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸan polisler, sÄ±k sÄ±k eylemin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Polisler kadÄ±n vekiller dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± alandan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Engellemelere raÄŸmen açÄ±klama yapan HDP KadÄ±n Meclisi Sözcüsü ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir, öncelikle kendilerine yönelik tutumu kÄ±nadÄ±.

‘GÜVEN, BARIÅž VE DEMOKRASÄ° Ä°ÇÄ°N MÜCADELE Ä°ÇÄ°NDE’

Güven’in 31 Ocak’tan bu yana cezaevinde olduÄŸunu belirten TaÅŸdemir, Güven’in 7 KasÄ±m’dan bu yana da açlÄ±k grevinde olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

FotoÄŸraf: MA

Güven’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemin kiÅŸisel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TaÅŸdemir, “KadÄ±nlarÄ±n, halklarÄ±n barÄ±ÅŸ ve demokrasi talebini ifade etmek için bu mücadeleyi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. DerinleÅŸtirilen tecrit insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suçtur. Devlet kendi hukukunu inkar ederek bu tecridi 3 yÄ±ldÄ±r devam ettirmektedir. Biz kadÄ±nlar biliyoruz ki tecrit demokrasiye, özgürlüklere yöneliktir. Biz kadÄ±nlar bu tecride karÅŸÄ± olduÄŸumuzu, kabul etmediÄŸimizi belirtiyoruz” dedi.

BarÄ±ÅŸ sürecine dikkat çeken TaÅŸdemir, Öcalan’Ä±n konumunun barÄ±ÅŸ için önemli olduÄŸunu ve tecrit ile savaÅŸÄ±n derinleÅŸtirilmek istendiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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