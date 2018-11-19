Ruhani: Petrol ihracatÄ±na devam edeceÄŸiz

Ä°ran Devlet BaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ABDâ€™nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± tanÄ±mayarak petrol ihracatÄ±na devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Ä°ran Devlet BaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani devlet televizyonunda canlÄ± yayÄ±na çÄ±karak, “Ä°ran petrol ihracatÄ±na devam edecek ve ABD’nin ekonomik savaÅŸÄ±na direnecek” diyerek ABD`ye meydan okudu.

Ruhani, Khoy kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± ve devlet televizyonunda canlÄ± yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda, “Amerika Yemen'den Irak'a kadar bölgedeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± için bizi suçluyor. Ä°ran'a karÅŸÄ± yürütülen psikolojik savaÅŸÄ±n bir parçasÄ± olan bu baskÄ±ya boyun eÄŸmeyeceÄŸiz” dedi.

Ruhani ayrÄ±ca “Petrol ihracatÄ±mÄ±zÄ± durdurmayÄ± baÅŸaramadÄ±lar. Petrol ihraç etmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

AB'DEN Ä°RAN'A UYARI:

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±nÄ± desteklemekle beraber, Ä°ran'Ä±n davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan kaynaklanan sorunlarÄ± göz ardÄ± etmediklerini söyledi.

Brüksel'de toplanan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi öncesinde basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Mogherini, Konsey'in ana gündem maddelerinin Yemen, Ukrayna ve NATO-AB iÅŸ birliÄŸi olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AB'nin Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±na destek vermesinin Tahran yönetiminin Avrupa'da ve bölgesindeki faaliyetlerini onayladÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ifade eden Mogherini ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Ä°ran'Ä±n davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan kaynaklanan sorunlarÄ±nÄ± göz ardÄ± etmiyoruz. Bu konuyu Ä°ranlÄ± muhataplarÄ±mÄ±zla açÄ±k ÅŸekilde gündeme getiriyoruz.”

Öte yandan Mogherini, ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± bertaraf etmeyi amaçlayan özel ticari mekanizma üzerinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini, bu çerçevede özellikle Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere'nin atacaÄŸÄ± adÄ±mÄ±n önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (DIÅž HABERLER)

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