Abdullah CÃ¶mert davasÄ±nda sanÄ±k polisin cezasÄ±nda indirim yapÄ±ldÄ±

C. Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

YargÄ±tay’Ä±n bozma kararÄ± sonrasÄ±nda yeniden görülen Abdullah Cömert davasÄ±nda mahkeme sanÄ±k polis A.K.'nin cezasÄ±nÄ± yarÄ± yarÄ±ya indirdi ve 6 yÄ±l 10 ay 15 gün hapis cezasÄ± verdi. SanÄ±k ceza kesinleÅŸinceye kadar tutuklanmayacak.

YARGITAY CEZAYI ÇOK BULARAK BOZMUÅžTU

YargÄ±tay, Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda Hatay’da Abdullah Cömert’i öldürmekten 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± alan polis memurunun cezasÄ±nÄ± 'çok bulduÄŸu' için bozmuÅŸtu. Bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görülen davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± bugündü.

BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmada mahkeme heyeti, YargÄ±tayÄ±n kararÄ±na uyarak sanÄ±k polis memuru Ahmet KuÅŸ'un 6 yÄ±l 10 ay ve 15 gün ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.

SanÄ±k ceza kesinleÅŸinceye kadar tutuklanmayacak. SanÄ±k polis hakkÄ±nda ne adli kontrol ne de yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirildi.

AÄ°LE VE AVUKATLARDAN TEPKÄ°

Abdullah Cömert'in ablasÄ± Meryem Cömert (FotoÄŸraf: Evrensel)

Karar sonrasÄ± Abdullah Cömert’in ablasÄ± Meryem Cömert fenalaÅŸarak baygÄ±nlÄ±k geçirdi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak müÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±.

DuruÅŸma sonrasÄ± konuÅŸan Avukat Hatice Can ve BalÄ±kesir Barosuna baÄŸlÄ± avukatlar kararÄ±n hukuktan yoksun olduÄŸunu ve baskÄ± altÄ±da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kararÄ± YargÄ±taya ve gerekir ise AYM ve AÄ°HM’e taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Abdullah Cömert'in AÄŸabeyi Adnan Cömert de karara tepki göstererek "Adalet için 16 saat yol geldik. 5 yÄ±ldÄ±r bizi 13 defa öldürdüler. Bu dava neden BalÄ±kesir'de görüldü? Antakya'da, Mersin'de mahkeme mi yok? Adeta ailece sürgün edildik. Devletten adalet bekliyorduk. CumhurbaÅŸkanÄ± 'TarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ±' diyor ama bu yargÄ± tarafl ve baÄŸÄ±mlÄ±. Hatay’da mahkeme yok mu? Bunun sonucunda 21 yÄ±l almasÄ± gereken sanÄ±k polis, 6 yÄ±l 10 ay 15 gün aldÄ±” dedi.

YargÄ±tay’Ä±n bozma kararÄ±nda Gezi direniÅŸi ‘ÅŸiddet eylemleri’ olarak deÄŸerlendirilerek sanÄ±ÄŸÄ±n ‘kasten adam öldürme’ suçundan deÄŸil ‘bilinçli taksirle insan öldürme’ suçundan ceza almasÄ±nÄ±n yolu açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert (FotoÄŸraf: Evrensel)

NE OLMUÅžTU?

Hatay’Ä±n Antakya ilçesinde 2 Haziran 2013’teki Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda biber gazÄ± kapsülünün baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu Abdullah Cömert yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, olayla ilgili polis memuru A.K hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Güvenlik nedeniyle’ davanÄ±n görüldüÄŸü BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2016’da görülen duruÅŸmada, sanÄ±k KuÅŸ’un 13 yÄ±l 4 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetmiÅŸti. BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin sanÄ±k polis memuru Ahmet KuÅŸ’a verdiÄŸi 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± kararÄ±na, sanÄ±k ve müÅŸteki avukatlarÄ± ile BalÄ±kesir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± itirazda bulunmuÅŸtu. Ä°tirazlarÄ± inceleyen YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi, 21 MayÄ±s’ta sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talebini yerinde görerek, BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi kararÄ±n oy birliÄŸiyle bozulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Abdullah CÃ¶mert davasÄ±nda gerÃ§ekte ne oluyor?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:23

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