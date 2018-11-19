Akkuyu Rusya ve TÃ¼rkiye halklarÄ± arasÄ±nda â€˜dostlukâ€™ simgesi olacakmÄ±ÅŸ

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin â€˜TÃ¼rkAkÄ±m Projesiâ€™ iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen ‘TürkAkÄ±m Projesi Deniz Bölümünün TamamlanmasÄ± Töreni’nde açÄ±klamalarda bulundu. 2 devlet baÅŸkanÄ± projenin bitiÅŸi için 2019 yÄ±lÄ±nÄ± gösterirken, iki devlet arasÄ±ndaki ekonomik projelere de deÄŸindi.

Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde ‘TürkAkÄ±m Projesi Deniz Bölümünün TamamlanmasÄ± Töreni’ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in konuÅŸmalarÄ±yla gerçekleÅŸtirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan; “Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doÄŸal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile iliÅŸkilerimizi diÄŸer ülkelerin dayatmalarÄ±na göre belirlemedik” iddiasÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan notlar;

â– TürkAkÄ±m Rus dostlarÄ±mÄ±zla beraber emek harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihi nitelikte bir projedir. TürkAkÄ±m Rus dostlarÄ±mÄ±zla hem ikili iliÅŸkiler açÄ±sÄ±ndan tarihi bir projedir.

â– Buradan gelecek gazÄ±n en az yarÄ±sÄ±nÄ± Avrupa'ya aktarmayÄ± planlÄ±yoruz. Bursa, Kocaeli, Ä°zmir, Ä°stanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluÅŸacaktÄ±r. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doÄŸalgaz taleplerini karÅŸÄ±layabilecek.

â– Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doÄŸal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile iliÅŸkilerimizi diÄŸer ülkelerin dayatmalarÄ±na göre belirlemedik.

ErdoÄŸan’Ä±n ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin konuÅŸtu. Puti’in konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸunlar:

â– SayÄ±n ErdoÄŸan 100 milyar dolar ticaret hacminden bahsetti. Biz bu sene Çin ile ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Türkiye ile neden olmasÄ±n? Buna da imza atacaÄŸÄ±z.

â– DoÄŸal gazÄ± DoÄŸu ve Güney Avrupa'ya taÅŸÄ±yacak ve bu Türkiye'yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kÄ±smÄ± da deniz kÄ±smÄ±nda olduÄŸu gibi hÄ±zlÄ±ca ilerleyecektir. Türkiye ekonomisine güç katan sevkÄ±yat yapÄ±yoruz.

â– SayÄ±n ErdoÄŸan'a gösterdiÄŸi siyasi irade ve cesareti için teÅŸekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz.

â– Türkiye'nin nükleer santrali Akkuyu Rusya ve Türkiye arasÄ±nda bir simge olacaktÄ±r. Ä°ki halkÄ±mÄ±z arasÄ±nda dostluÄŸun da simgesi olacaktÄ±r.

‘TÖREN SONRASI ERDOÄžAN VE PUTÄ°N BÄ°R ARAYA GELDÄ°’

Törenin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin Mabeyn KöÅŸkü'ne geçti. Ä°ki lider BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan Mabeyn KöÅŸkü'nde basÄ±na kapalÄ± olarak ikili bir görüÅŸme gerçekleÅŸtiriyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:16

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