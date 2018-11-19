Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Antalyaâ€™da bir araya geldi

Antalyaâ€™da bir araya gelen emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar, 2 AralÄ±kâ€™ta Attalos MeydanÄ±nda kitlesel bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Antalya’da sorunlarÄ±nÄ± ve maÄŸduriyetlerini duyurabilmek için bir araya gelen emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar (EYT), 2 AralÄ±k’ta Attalos MeydanÄ±nda kitlesel bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Antalya’da sosyal medya üzerinden “EYT Antalya” ismiyle grup kuranlar, Dokuma Park’ta bir araya geldi. Gurup Sözcüsü Mehmet Uslu “Bizler EYT maÄŸdurlarÄ±yÄ±z. Bunca zaman çalÄ±ÅŸtÄ±k, primlerimizi yatÄ±rdÄ±k. Fakat çÄ±kan 5510 sayÄ±lÄ± Yasa ile resmen maÄŸdur ediliyoruz. Bu yasa gereÄŸi yaÅŸa takÄ±lan birçok kiÅŸi, yaÅŸÄ± gereÄŸi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden bir ÅŸekilde iÅŸten çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, yeni bir yerde ise yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± iÅŸe alÄ±nmÄ±yor. Bizler TBMM bulunan siyasi partilere özelliklede iktidar partisi AKP’ye sesleniyoruz. Bizi duyun ve bizi görün” dedi. Uslu, 2 AralÄ±k’ta Attalos MeydanÄ±’nda (saat kulesi önü) çocuklarÄ±, eÅŸleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte kitlesel açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ±, ardÄ±ndan da sorunlarÄ±nÄ± anlatan bildiriler daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘HAKKIMI HELAL ETMÄ°YORUM, AKP’YE DE OY VERMEYECEÄžÄ°M’

ToplantÄ±ya katÄ±lan 28 yÄ±llÄ±k iÅŸçi SÄ±ddÄ±k Albayrak da ÅŸunlarÄ± söyledi: “Emekli olmam gerekirken çÄ±kartÄ±lan bir yasa ile yaÅŸa takÄ±larak emekli olamÄ±yorum. Bir ülkenin lideri kendi halkÄ±na, maÄŸdur olan kiÅŸilere türemiÅŸ kelimesiyle hitap etmesi utanÄ±lacak bir durum. Bunu halk olarak kabul etmiyor ve hakkÄ±mÄ±zÄ± helal etmiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± erken emekli olup çift dikiÅŸ çalÄ±ÅŸÄ±p maaÅŸ alacaklar diyor. CumhurbaÅŸkanÄ±m biz bir maaÅŸ bulduk da ikincisi mi kaldÄ±? Üstelik siz hem emekli maaÅŸÄ± alÄ±yor, hem de CumhurbaÅŸkanÄ± maaÅŸÄ± alÄ±yorsunuz. Ben AKP’ye verdiÄŸim oylarÄ± helal etmiyorum. Belediye seçimlerinde de AKP’ye oy vermeyeceÄŸim. Bu da benim tepkim.”

Bir baÅŸka iÅŸçi ise “Ben 59 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. HayatÄ±m boyunca hep çalÄ±ÅŸtÄ±m. Fakat birçok yerde olduÄŸu gibi benimde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸyerlerinde sigortam yatÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ. Åžimdi iÅŸsizim ve 59 yaÅŸÄ±nda beni kimse iÅŸe almÄ±yor. Ben ne yapayÄ±m nasÄ±l yaÅŸayayÄ±m? HakkÄ±m olan emekliliÄŸimi istiyorum” dedi.

Turizm sektöründe bir otelde çalÄ±ÅŸan bir baÅŸka iÅŸçi de tepkisini ‘‘EYT’nin son durumu iÅŸsiz, kirasÄ±nÄ± taksitlerini faturalarÄ±nÄ± ödeyememiÅŸ durumda. Günlük yevmiye ile iÅŸ olursa gidiyor. Acilen iÅŸ arÄ±yor ama nafile. Bizleri bu hallere düÅŸürenler Allah’Ä±ndan bulsun” sözleriyle dile getirdi.

MÄ°LYONLARCA KÄ°ÅžÄ° MAÄžDURÄ°YET YAÅžIYOR

1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüÄŸe giren 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Güvenlik Kanunu’nda iÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren önemli bir deÄŸiÅŸiklik oldu. Buna göre çÄ±kartÄ±lan yasada emeklilik yaÅŸÄ± yeniden düzenlendi ve bu yasa gereÄŸi kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar da büyük bir maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±. ÇÄ±kan yasaya göre, 1976 ile 1999 arasÄ±nda iÅŸe girenler için ‘kademeli yaÅŸ’ getirilirken, 5510 sayÄ±lÄ± Yasa’yla 30 Nisan 2008’den itibaren iÅŸe girenlerde emeklilik yaÅŸÄ± 65 oldu. Ä°ÅŸte bu uygulama milyonlarca kiÅŸiyi maÄŸdur etti. Emeklilik hususunda emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar ordusunu oluÅŸturan temel geliÅŸme, 1999’dan sonra iÅŸe girecekler için kadÄ±nlarda emeklilik yaÅŸÄ± 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çÄ±karÄ±ldÄ±.

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