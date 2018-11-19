4 tuvalet iÃ§in 1 milyon 25 bin 981 lira Ã¶denmiÅŸ

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Bursa UludaÄŸ MillÃ® ParkÄ±â€™nda 4 tane tuvalet inÅŸaatÄ± iÃ§in 1 milyon 25 bin 981 lira Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± ile ilgi yeni bir skandalÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± 2019 bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’nin konuÅŸmasÄ±na “israf etmeyiniz” diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Bursa UludaÄŸ Millî ParkÄ±’nda 4 tane tuvalet inÅŸaatÄ± için emanet hesabÄ±na kaydettirilen, 1 milyon 25 bin 981 lira ödemenin israf olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Bakan bu soruyu yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

‘ÜLKENÄ°N 3 NESLÄ°NÄ°N GELECEÄžÄ°NÄ° YOK ETTÄ°NÄ°Z’

“SayÄ±n Bakan, gelmiÅŸ olduÄŸunuz görevde henüz yenisiniz. O yüzden, sizden öncekilerin elinize verdiÄŸi rakamlarÄ± bizlere sunarak güllük gülistanlÄ±k bir Türkiye tablosu çizdiniz ama üzülerek ifade etmek isterim ki sizi kandÄ±rmÄ±ÅŸlar” diyerek doÄŸa haklarÄ± ihlallerini sÄ±ralayan Biçer Karaca, AKP iktidarÄ± boyunca yapÄ±lan orman katliamlarÄ±nÄ± dile getirdi. Biçer Karaca, Bakana ‘Sizin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aÄŸaçlandÄ±rmalarÄ±n ekosistem hâline gelebilmesi için yüz - yüz elli yÄ±l geçmesi gerekiyor. Siz katlettiÄŸiniz ormanlarla, sizden önceki yüz - yüz elli yÄ±lda oluÅŸan ekosistemi yok ettiniz. Siz bu ülkenin 3 neslinin geleceÄŸini yok ettiniz’ dedi.

Karaca, Atatürk Orman ÇiftliÄŸi’nde Atatürk'ün mirasÄ± olan doksan beÅŸ yÄ±llÄ±k 15 binden fazla aÄŸacÄ±n, yazlÄ±k saray için Okluk Koyu’nda iki yüz - üç yüz yÄ±llÄ±k 50 binden fazla aÄŸacÄ±n, Sinop’ta nükleer santral için 650 binden fazla aÄŸacÄ±n katledildiÄŸine dikkat çekti.

Biçer karaca 3. HavalimanÄ±nÄ±n kurulduÄŸu 7.650 hektarlÄ±k alanÄ±n 6.173 hektarlÄ±k alanÄ± yani yüzde 81’inin orman iken bu ormanÄ±n da yok edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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