Meclise giriÅŸ yasaÄŸÄ± kalktÄ±

Sendika, meslek odasÄ±, siyasi parti ve kitle Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcilerinin TBMMâ€™ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Mecliste milletvekilleriyle basÄ±n toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± için sivil toplum örgütü ve meslek örgütleri yönetici ve üyelerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu yüzlerce kiÅŸiye getirilen ‘GiriÅŸ YasaÄŸÄ±’ CHP’nin giriÅŸimleriyle sona erdi. Yüzlerce kiÅŸi ‘kara liste’de olduklarÄ± gerekçesiyle Meclise giremiyordu. YasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için soru önergesi veren CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, konuya iliÅŸkin Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile de görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. ÇakÄ±rözer, yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, güçlü bir demokrasinin ve Meclis çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gereÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±.

HALKIN MECLÄ°SÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI UTANÇ VERÄ°CÄ°

ÇakÄ±rözer, yüzlerce meslek odasÄ± ve sivil toplum örgütü üyelerinin Meclise giriÅŸlerinin yasaklanmasÄ±nÄ±n nedenini sorarak, “Bu ülkenin yurttaÅŸlarÄ±na halkÄ±n Meclisine giriÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ± utanç vericidir. Bu isimlerin de aralarÄ±nda olduÄŸu ‘kara liste’ derhal kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. CHP’nin çabalarÄ± olumlu sonuçlandÄ±. Meclis Güvenlik Koordinasyon Komitesi sivil topluma yönelik yasaklarÄ± kaldÄ±rdÄ±. ÇakÄ±rözer’in önergesine yanÄ±t veren TBMM BaÅŸkan Vekili Mustafa Åžentop yasaklarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžentop yanÄ±tÄ±nda, “Hiçbir ziyaretçinin TBMM’ye giriÅŸinde sÄ±nÄ±rlama bulunmamaktadÄ±r” ifadelerine yer verdi.

Meclise giriÅŸ yasaÄŸÄ± olan yüzlerce kiÅŸi arasÄ±nda Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Türkiye Küçük Millet Meclisleri (TkMM) BaÅŸkanÄ± Oya Özden ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan gibi isimler de bulunuyordu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 07:01

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