CHP'li vekil Erdin Bircan son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ankara'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°bni Sina Hastanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Ankara'da tedavi gördüÄŸü hastanede dün geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardÄ±ndan son yolculuÄŸa uÄŸurlandÄ±. Cenazeye TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da katÄ±ldÄ±.



Erdin Bircan için bugün Edirne'deki Selimiye Camii'nde öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

Cenazeye TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP'nin 24 Haziran'da yapÄ±lan seçimdeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Gürkan ile Erdin Bircan'Ä±n eÅŸi Bahriye, oÄŸullarÄ± Erdem ve Eren Bircan ve çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Bahriye Bircan, cenazede gözyaÅŸÄ± dökerken, TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m ile CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, aileye taziyede bulundu.

FotoÄŸraf: DHA

DHA'nÄ±n haberine göre cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Muharrem Ä°nce, Erdin Bircan'Ä±n tabutuna omuz verdi. Cenazenin ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, camiden çÄ±karken, ayaküstü sohbet etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra bir süre Ä°nce ile yürüdü.



CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Erdin Bircan'Ä±n, parlamentonun çalÄ±ÅŸkan vekili olduÄŸunu belirterek, "Kendisine her zaman ÅŸükran borçluyuz. Her dönem saygÄ± duyduk kendisine; fakat elim bir rahatsÄ±zlÄ±k geçirdi. Uzun süre direndi, yaÅŸamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabalarÄ± gösterdiler; ama sonuçta kader kaçÄ±nÄ±lmaz. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kendisine, ailesine, sevenlerine ve partimizin tüm camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: facebook.com/erdinbircan



Muharrem Ä°nce de Bircan'Ä±n mücadele arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirerek, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu.



Erdin Bircan'Ä±n cenazesi, doÄŸum yeri olan Edirne'nin Enez ilçesine baÄŸlÄ± Hasköy'e götürülerek topraÄŸa verildi.

CHP Edirne Milletvekili Bircan, parti çalÄ±ÅŸmalarÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da, 30 Temmuz günü beyin kanamasÄ± geçirdi. Bircan, tedavi gördüÄŸü Ankara'daki Ä°bni Sina Hastanesi'nde dün geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (HABER MERKEZÄ°)

HayatÄ±nÄ± kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 15:34

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