FotoÄŸraf: Evrensel
AslÄ±han KocapÄ±nar kaza yerinde anÄ±ldÄ±
Okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden AslÄ±han KocapÄ±nar, kazanÄ±n olduÄŸu yerde arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±.
Akdeniz Üniversitesi Kültür KapÄ±sÄ±'ndan çÄ±ktÄ±ktan sonra karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçerken kazaya uÄŸrayan ve 16 KasÄ±m günü kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden iç mimarlÄ±k 2. SÄ±nÄ±f öÄŸrencisi AslÄ±han KocapÄ±nar AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesinde defnedildi.
Öte yandan KocapÄ±nar, arkadaÅŸlarÄ± ve Akdeniz Üniversitesi öÄŸrencilerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile anÄ±ldÄ±. KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yerde toplanan öÄŸrenciler basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MimarlÄ±k Fakültesine yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirildi. MimarlÄ±k Fakültesine karanfil bÄ±raktÄ±ktan sonra daÄŸÄ±lan öÄŸrenciler yol boyunca “Üst geçit yapÄ±lsÄ±n, canÄ±mÄ±z yanmasÄ±n” sloganlarÄ±yla taleplerini duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 15:09
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