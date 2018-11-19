Putin 'TÃ¼rkAkÄ±m Projesi' tÃ¶reni iÃ§in Ä°stanbul'da

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin 'TÃ¼rkAkÄ±m Projesi Deniz BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TamamlanmasÄ±' tÃ¶reni iÃ§in Ä°stanbul'a geldi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, TürkAkÄ±m Projesi Deniz Bölümünün tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla düzenlenecek törene katÄ±lmak üzere özel uçakla Ä°stanbul'a geldi.

Putin'i taÅŸÄ±yan Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na ait özel uçak saat 14.20'de Atatürk HavalimanÄ±'na indi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Putin'i Devlet Konukevi'nde Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türkiyeli ve Rus yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

Putin, buradan törenin yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°stanbul Kongre Merkezi'ne geçti.

Türkiye ve Rusya ortaklÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lmasÄ± planlanan, Karadeniz'in altÄ±ndan geçecek olan Türk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesi, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluÄŸunda 2 boru hattÄ±ndan oluÅŸuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 15:09

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