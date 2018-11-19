â€˜Ankaraâ€™nÄ±n OHALâ€™i hÃ¢lÃ¢ sÃ¼rÃ¼yorâ€™

Ankaraâ€™da emek ve meslek Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik polis ÅŸiddetine iliÅŸkin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenlendi.

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, KESK Ankara Åžubeler Platformu, TMMOB Ankara Ä°l Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler OdasÄ±, Ankara’daki emek ve meslek örgütlerine yönelik polis ÅŸiddetine iliÅŸkin ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Ankara Tabip OdasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada ortak metni okuyan ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, OHAL’in resmiyette kalkmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k uygulamada kalÄ±cÄ± hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bulut, haklarÄ±nÄ± aramak isteyen emekçilerin, meslek örgütleri ve sendikalarÄ±n kamuoyunu bilgilendirmek için düzenledikleri açÄ±klamalarÄ±n ve gerçekleÅŸtirdikleri barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilerin polisin orantÄ±sÄ±z güç kullanÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hükümetin, sorunlarÄ±n çözümü yerine sorunlarÄ±n üzerini örten ve emekçileri suspus olmaya iten bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Bulut, “Bir tarafta kamu bütçesiyle, halkÄ±n, emekçilerin vergileri ve primleri saltanat sürmek için çarçur edilirken, emekçilere, halka fakirlik ve ÅŸükretme dayatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

AÇIKLAMALARDA ÇÄ°FTE STANDART

Hastanemi Kapatma Platformunun Büro Emekçileri SendikasÄ±nÄ±n yapmak istediÄŸi eylemlere geçtiÄŸimiz günlerde polisin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bulut, “Ancak, 14 KasÄ±m 2018 günü Ä°zmir Caddesinde Kamu-Sen’in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ± herhangi bir ‘güvenlik’ önlemi alÄ±nmadan adeta görmezden gelinmiÅŸtir. Ankara ValiliÄŸi ve Emniyetinin bu çifte standartçÄ±, ayrÄ±mcÄ±, keyfi, hak ve hukuk tanÄ±maz, çifte standartlÄ± tutumunu buradan kÄ±nÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. Konuyla ilgili görüÅŸ ve düÅŸüncelerini iletmek üzere Ankara Valisinden randevu istediklerini belirten Bulut, hiç kimsenin Anayasa ve yasalardan aldÄ±ÄŸÄ± kamu gücü ve yetkisini emekçilerin haklarÄ±nÄ± gasbetmek için kullanmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi, “Derhal, Ankara’da uygulanan OHAL yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak sokaklarÄ±n ve caddelerin iÅŸçi ve emekçi halkÄ±n özgürce kullanacaÄŸÄ± alanlar olmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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