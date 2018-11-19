Ekonomik kriz mÃ¼hendis ve mimarlarÄ± da vuruyor

TMMOB, mesleklerine Ã¶zgÃ¼ sorunlarla boÄŸuÅŸurken, ekonomik krizle de mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ekonomik krizden mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n da etkilendiÄŸini belirten Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z hem pahalÄ±lÄ±k, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve borçlanma gibi ortak sorunlarla hem de mesleÄŸimize özgü sorunlarla boÄŸuÅŸmak zorunda kalmaktadÄ±r” dedi.

Koramaz, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yüklenmesine tepki gösterdi. “Siyasal iktidarÄ±n çözüm önerisi, ekonominin küçülmesi ve krizin bedelini emeÄŸi ile geçinen yoksul kesimlerin ödemesidir” diyen Koramaz, “Ülkemiz sadece parasÄ± olanÄ±n para kazabildiÄŸi bir rant ülkesine mahkum edilmektedir” dedi.

KAMUDA SÜRGÜN, ÖZELDE Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K

Kamuda çalÄ±ÅŸan meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n siyasi baskÄ±, sürgün, düÅŸük ücret ve kadro sorunu ile, özel sektörde çalÄ±ÅŸan meslektaÅŸlarÄ±nÄ±nsa iÅŸsizlik, esnek çalÄ±ÅŸma, güvencesizlik ve reel ücret kaybÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu söyleyen Koramaz, “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ekonomik kriz altÄ±nda ezilmesine izin vermeyeceÄŸiz” dedi.

Koramaz; 2012’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TMMOB arasÄ±nda imzalanan ve daha sonrasÄ±nda SGK tarafÄ±ndan tek taraflÄ± olarak iptal edilen protokolün yeniden uygulanmasÄ±, kamuda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n özlük haklarÄ± ve düÅŸük ek gösterge sorunlarÄ±nÄ±n ortadan kalkmasÄ±, TMMOB’yi hedef alan baskÄ±larÄ±n sonlanmasÄ± ve ihraç edilen mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸlerine iade edilmesini hedef olarak belirlediklerini aktardÄ±.

ASGARÄ° ÜCRETÄ° TAKÄ°P EDECEÄžÄ°Z

2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe görüÅŸmelerini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip edeceklerini söyleyen Koramaz, önümüzdeki bir buçuk aylÄ±k dönemde çeÅŸitli faaliyetlerle mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dile getireceklerini belirtti. Koramaz, sözlerini “TMMOB olarak kriz koÅŸullarÄ±nda haklarÄ±mÄ±za, mesleÄŸimize ve örgütümüze sahip çÄ±kÄ±yoruz” diye sonlandÄ±rdÄ±.

ÇALIÅžTAYLAR SÜRECÄ°

TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz gerçekleÅŸtirecekleri programlarÄ± da paylaÅŸtÄ±:

â– 15 AralÄ±k 2018 tarihinde Kamuda ÇalÄ±ÅŸan Mühendis, Mimar ve Åžehir PlancÄ±larÄ± ÇalÄ±ÅŸtayÄ±,

â– 22 AralÄ±k 2018 tarihinde Ücretli ÇalÄ±ÅŸan-Ä°ÅŸçi Mühendis, Mimar ve Åžehir PlancÄ±larÄ± ÇalÄ±ÅŸtayÄ±

â– 5 Ocak 2019 tarihinde OHAL KHK’larÄ± ile Ä°hraç Edilen Mühendis, Mimar ve Åžehir PlancÄ±larÄ± ÇalÄ±ÅŸtayÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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