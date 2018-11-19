Musa Anterâ€™in katil zanlÄ±sÄ± AKP aday adayÄ± oldu

Musa Anter cinayeti davasÄ±nda JÄ°TEMâ€™ci AbdÃ¼lkadir Ayganâ€™Ä±n cinayetin faili olarak gÃ¶sterdiÄŸi Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPâ€™den aday adayÄ± oldu.

Musa Anter cinayetine iliÅŸkin açÄ±lan davada 5 yÄ±llÄ±k tutukluluÄŸun ardÄ±ndan tahliye edilen ve JÄ°TEM’ci Abdülkadir Aygan’Ä±n cinayetin faili olarak gösterdiÄŸi Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel seçimler için ÅžÄ±rnak’Ä±n KumçatÄ± beldesinde AKP’den aday adayÄ± oldu.

DiyarbakÄ±r’da 20 Eylül 1992 tarihinde sokak ortasÄ±nda vurularak öldürülen Kürt gazeteci ve Yazar Musa Anter’in (Apê Musa) ölümüne iliÅŸkin açÄ±lan davada katil zanlÄ±sÄ± olarak yargÄ±lanan Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± KumçatÄ± Belde Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için AKP’den aday adayÄ± oldu. ’90’lÄ± yÄ±llarda bölgede koruculuk yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n 3 gün önce resmi baÅŸvuruda bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

JÄ°TEM’ci Abdülkadir Aygan tarafÄ±ndan Anter cinayetinin faili olarak gösterilen YÄ±ldÄ±rÄ±m, 29 Haziran 2012’de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ ve 5 yÄ±llÄ±k tutukluluk süresi dolduÄŸu için geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.

Ä°TÄ°RAFÇI AYGAN: ANTER’Ä° YILDIRIM ÖLDÜRDÜ

Ä°tirafçÄ± Aygan verdiÄŸi bir röportajÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda ÅŸu itiraflarda bulunmuÅŸtu: “Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m geldiÄŸinde heyecanlÄ±ydÄ±. Herkeste silah vardÄ±. Tabanca vardÄ± üzerinde. ÅžÄ±rnaklÄ± Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m’a umman isimli 9 milimetrelik 14’lü bir silah verilmiÅŸti. ‘Niye yanÄ±mÄ±za getirmedin’ diye sordum. O da, ‘Åžüphelendiler o yüzden vurmak zorunda kaldÄ±m. Vurmak zorunda kaldÄ±m’ dedi.” Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± teyit eden Aygan, “Katil bu. Cemil IÅŸÄ±k’Ä±n adamÄ±ydÄ±. ÅžÄ±rnaklÄ± Hamit olarak biliniyordu” demiÅŸti. (ÅžÄ±rnak/MA)

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