Ayhan Bilgen HDP'deki gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Roboski katliamÄ± nedeniyle partideki gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyuran HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen Evrensel'e konuÅŸtu: MÃ¼cadeleyi bÄ±rakmÄ±yorum.

HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen’in Roboskî KatliamÄ± davasÄ±nda partisinin üzerine düÅŸen görevi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek görevini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. Pazar gecesi Bilgen’in konuya iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacaÄŸÄ± belirtilirken, sonrasÄ±nda açÄ±klama iptal edildi. Bilgen, gece sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda “Roboskî konusunda daha duyarlÄ± baÅŸka bir adres olmadÄ±ÄŸÄ±na göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bÄ±rakmÄ±yorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda halka hesap vermemiz gerektiÄŸini biliyorum. Nokta!” dedi.

Sabah saatlerinde Evrensel’e konuÅŸan HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen, partinin yetkili kurullarÄ±nda yeni bir görevlendirme yapÄ±lana kadar partideki görevini sürdüreceÄŸini söyledi. Bu kararÄ±nÄ±n nedenini sorduÄŸumuz Bilgen, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda özel bir nedeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, görevi bÄ±rakmasÄ±ndaki gerekçenin Roboskî meselesi olduÄŸunu dile getirdi.

2011’de gerçekleÅŸen Roboskî KatliamÄ±’nda 34 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Roboskî davasÄ±nda avukatlarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru, talep edilen bir belgenin avukatlar tarafÄ±ndan 2 gün geç ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle reddedilmiÅŸti. YakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ailelerin de bu hatadan sorumlu tutarak ÅŸikayetçi olduÄŸu ÅžÄ±rnak Barosu BaÅŸkanÄ± Av. NuÅŸirevan Elçi’nin tekrar seçilmesinin bu istifanÄ±n gerekçesi olduÄŸu belirtiliyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 14:52

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