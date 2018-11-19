Yeni Şafak yazarı: AKP tabanı haberleri muhalif kaynaklardan izliyor

Eski AKP Ankara Milletvekili Ünal Yeni Şafak’ta yazdığı yazıda, “AK Parti muhaliflerin ürettiği gündemin peşine takılmak zorunda kalıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eski Metin Yazarı ve Eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Seçime giderken açılan gereksiz tartışmalar da AK Parti’nin oy oranlarını tehdit edecek risklere dönüşüyor” diyen Ünal, “Delilerin kuyuya attıkları taşlar AK Parti’ye oy verenleri incitebiliyor. AK Parti, kendi içinden üretilen gereksiz gündemin ya da muhaliflerin ürettiği gündemin peşine takılmak zorunda kalıyor” diye belirtti.

Aydın Ünal, sosyal medyanın ve medyadaki yeni düzenin AKP’ye risk getirdiğini ifade ederken, “AK Parti tabanı dahi haberleri muhalif kaynaklardan öğrenmeye çabalıyor” dedi. Ünal, “Neredeyse her ilçede zuhur eden bir ya da birkaç sosyal medya trolü, kanaat oluşturmada, karalamada, tasfiyede, şantajda etkili ve dokunulmaz olabiliyor. Bu da yanlış tercihlere kapı aralıyor” diye ifade etti.

Ünal son olarak, AKP’nin tüm bu riskleri ortadan kaldıracağını da öne sürdü. (MEDYA SERVİSİ)

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