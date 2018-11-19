150 bin ton pancar tarlada kaldÄ±; Ã¼reticiler ÅŸirketi bekliyor

Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi ElbistanlÄ± pancar Ã¼reticilerini maÄŸdur etti: 150 bin ton pancar tarlada bekliyor.

Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi nedeniyle yaÅŸanan maÄŸduriyetlere bir yenisi eklendi. DiÄŸer pek çok bölgede olduÄŸu gibi Elbistan’da da pancar üreticileri hasatÄ± tamamladÄ± ancak; pancar alÄ±mÄ± için ÅŸidketi bekliyor.

CHP MaraÅŸ Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'da 150 bin ton pancarÄ±n tarlada alÄ±m beklediÄŸini belirterek, “Adalet ve KalkÄ±nma Partisine çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz; ya çiftçilerin zararlarÄ±nÄ± gidermek için burayÄ± afet bölgesi ilan edin ya da sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fabrika sahiplerine söyleyin, bu pancarlarÄ± satÄ±n alsÄ±nlar” dedi.

DüzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda pancarÄ±n Anadolu'daki on binlerce çiftçi gibi, Elbistan'daki çiftçilerin de en büyük gelir kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Öztunç, “Her yÄ±l binlerce ton ÅŸeker pancarÄ± üretilir, 1986'dan beri açÄ±k olan ÅŸeker fabrikasÄ±na verilirdi. Fabrika, geçen yÄ±l 30 milyon lira kar elde etti ama özelleÅŸtirildi” diye konuÅŸtu.

150 BÄ°N TON PANCAR TARLADA KALDI

Ali Öztunç, Elbistan'da 150 bin ton pancarÄ±n tarlada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fabrikanÄ±n bu pancarÄ± satÄ±n almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, ÅŸöyle devam etti:

“FabrikanÄ±n derdi ÅŸeker üretmek deÄŸil. FabrikayÄ± satÄ±n alan patronun derdi, fabrikanÄ±n arazisini satmak; oraya rezidanslar, binalar yapmak. 150 bin ton pancar alÄ±m bekliyor ama bu arada olan oldu, kar yaÄŸdÄ± ve pancar tarlada kaldÄ±. Kar yaÄŸÄ±nca kalite düÅŸüyor. Elbistan esnafÄ± batÄ±yor, koca bir ÅŸehir batmak üzere. Elbistan bugüne kadar AKP'ye sahip çÄ±ktÄ± ama bugün AKP çiftçiyi periÅŸan etti. Adalet ve KalkÄ±nma Partisine çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz; ya bu çiftçilerin zararlarÄ±nÄ± gidermek için burayÄ± afet bölgesi ilan edin, çiftçilerin zararÄ±nÄ± devlet, hükümet ödesin ya da sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fabrikanÄ±n sahiplerine söyleyin, bu pancarlarÄ± satÄ±n alsÄ±nlar. EÄŸer bunu yapmazsÄ±nÄ±z koca bir ÅŸehir batacak.”

KIDEM TAZMÄ°NATI

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Öztunç, ‘iÅŸçilerin kÄ±dem tazminatÄ± sorunu’ ile ilgili soru üzerine, “AKP, ÅŸimdi kÄ±dem tazminatÄ±na kafayÄ± takmÄ±ÅŸ” dedi. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n iÅŸçiye yapÄ±lan en büyük darbe olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Öztunç, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± için ellerinden gelen tüm mücadeleyi vereceklerini bildirdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 14:28

www.evrensel.net