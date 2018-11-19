Dekan kadÄ±n adaylara 'oy vermeyeceÄŸini' ilan etti

Necmettin Erbakan Ãœniversitesi HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri Fak. DekanÄ± Prof. Dr. Mehmet KaralÄ± seÃ§imlerde kadÄ±n adaylara oy vermeyeceÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Mehmet KaralÄ±’nÄ±n yerel seçimde hiçbir kadÄ±n belediye baÅŸkanÄ± adayÄ±na oy vermeyeceÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ± tepkilere yol açtÄ±.

Bir yanda ülkenin en iyi akademisyenleri “BarÄ±ÅŸ Bildirisi”ne imza attÄ±klarÄ± için görevlerinden alÄ±nÄ±p, haklarÄ±nda açÄ±lan davalarda cezalar verirken, diÄŸer yandan tersine beyin göçünü hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla hükümet tarafÄ±ndan ayda 24 bin TL burs ile projeler baÅŸlatÄ±lÄ±rken, üniversitelerde hangi zihniyetin hakim olduÄŸunu yansÄ±tan dikkat çekici bir örnek ile daha karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±.

YakÄ±n zaman önce Necmettin Erbakan Üniversitesi, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Prof. Dr. Mehmet KaralÄ±, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü öncesinde oldukça dikkat çekici sözler sarf etti.

'KADIN ADAYLARA OY YOK' DEDÄ°

KaralÄ±, sosyal medya platformu Twitter’daki 194 takipçili hesabÄ±ndan 16 KasÄ±m’da ÅŸu paylaÅŸÄ±mda bulundu:

“Ä°LAN EDÄ°YORUM, Aile hayatÄ±na yönelik bazÄ± politikalarÄ± YANLIÅž buluyorum. Ä°yi bir çocuk yetiÅŸtirmek, iyi bir ev hanÄ±mÄ± olmak Bakan yada BaÅŸkan olmaktan veya BaÅŸarÄ±lÄ±! bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir KadÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ±na OY VERMEYECEÄžÄ°M.”

TEPKÄ°LERE YOL AÇTI

YapÄ±lan bu paylaÅŸÄ±m, özellikle kadÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ±n tepkisine yol açtÄ±. KaralÄ±’nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸunlar oldu:

â– "KadÄ±nlar hiç bir erkek adaya oy vermez ise o zaman düÅŸünün,Sizi dünyaya getiren bir kadÄ±n ama anladÄ±m ki iyi yetiÅŸtirememiÅŸ. DoÄŸduÄŸunuz gibi kalmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z yazÄ±k.”

â– "Profesör olmuÅŸsunuz ama zaten anca Türkiye gibi bir yerde o akademik ünvanÄ± kazanabilirsiniz. SÄ±nÄ±rÄ± geçince bu akÄ±lla size tuvalet bile temizletmezler”

â– "Evet ya hocam (!) çok haklÄ±sÄ±n. KadÄ±n dediÄŸin nedir ki? Ha evinde bir kadÄ±n, ha kapÄ±na baÄŸlÄ± yük eÅŸeÄŸi degil mi? YazÄ±klar olsun senin gibilerin sözde akademisyenliÄŸine. Bir de alanÄ±n ‘Uzay Bilimi’ imiÅŸ...”

â– "Ä°yi bir aile babasÄ± olmak kadÄ±na deÄŸer veren düÅŸünceden geçer. Siz bu paylaÅŸÄ±mla diyorsunuz ki ben henüz insan olamadÄ±m.”

â– "Sizin gibilerin bu cehaletle prof. ünvanÄ±na sahip olduÄŸu bir ülkede, okumuÅŸ insanlar kaçmasÄ±n da ne yapsÄ±n. ÅŸu twiti atarken utanmadÄ±nÄ±z mÄ± hiç?” (MA)

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