CHP, kadÄ±n adaylara 'oy vermeyeceÄŸim' diyen DekanÄ± Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±

Necmettin Erbakan Ãœniversitesi'nde dekan olan Prof. Dr. Mehmet KaralÄ±'nÄ±n 'SeÃ§imlerde kadÄ±n adaylara oy vermeyeceÄŸim' aÃ§Ä±klamasÄ± Meclis'e taÅŸÄ±ndÄ±.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Mehmet KaralÄ±’nÄ±n yerel seçimde hiçbir kadÄ±n belediye baÅŸkanÄ± adayÄ±na oy vermeyeceÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±na tepkiler sürüyor.

'KADIN ADAYLARA OY YOK' DEDÄ°

Dekan Prof. Dr. Mehmet KaralÄ±, Twitter hesabÄ±ndan 16 KasÄ±m’da ÅŸu paylaÅŸÄ±mda bulundu: “Ä°LAN EDÄ°YORUM, Aile hayatÄ±na yönelik bazÄ± politikalarÄ± YANLIÅž buluyorum. Ä°yi bir çocuk yetiÅŸtirmek, iyi bir ev hanÄ±mÄ± olmak Bakan yada BaÅŸkan olmaktan veya BaÅŸarÄ±lÄ±! bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir KadÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ±na OY VERMEYECEÄžÄ°M.”

CHP, KaralÄ±'nÄ±n sözlerini Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay tarafÄ±ndan yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Türkiye’nin nasÄ±l oluyor da dünyanÄ±n en büyük ilk 500 üniversite arasÄ±nda esamesi okunmuyor? Demek ki bir ÅŸeyleri kaybettik, bir yerde bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bir ÅŸeyleri unuttuk, ihmal ettik” sözüne önergesinde atÄ±f yaparak “KadÄ±nlarÄ± eve kapatmak isteyen üniversite yöneticileri ile mi Türkiye’deki üniversitelerin dünya sÄ±ralamasÄ±nda ilk 500 üniversite listesine girilmesi hedeflenmektedir?” diye sordu.

Antmen’in yönelttiÄŸi sorular:

â– KadÄ±nlarÄ± eve kapatmak isteyen üniversite yöneticileri ile mi Türkiye’deki üniversitelerin dünya sÄ±ralamasÄ±nda ilk 500 üniversite listesine girilmesi hedeflenmektedir?

â– Bu kiÅŸiler üniversite yönetiminde olursa o fakültelerde kÄ±z öÄŸrenciler nasÄ±l erkek öÄŸrenciler ile eÅŸit fÄ±rsata sahip olacaktÄ±r?

â– Bu sözde dekan ve sözde profesör bugüne kadar 48 kadÄ±nÄ±n Nobel aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmekte midir? Bu sözde dekan ve profesör ülkemiz tarihinde kadÄ±nÄ±n yerini, kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±nda kadÄ±nÄ±n önemini ve kadÄ±nlarÄ±mÄ±z sayesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±nda mÄ±dÄ±r?

â– Bu kiÅŸi hakkÄ±nda idari ve hukuki iÅŸlemler yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Bu ve bu benzeri kiÅŸileri üniversiteden uzak tutmak için ne tür giriÅŸimlerde bulunacaksÄ±nÄ±z?

TEPKÄ°LERE YOL AÇTI

YapÄ±lan bu paylaÅŸÄ±m, özellikle kadÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ±n tepkisine yol açtÄ±. KaralÄ±’nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸunlar oldu:

â– "KadÄ±nlar hiç bir erkek adaya oy vermez ise o zaman düÅŸünün,Sizi dünyaya getiren bir kadÄ±n ama anladÄ±m ki iyi yetiÅŸtirememiÅŸ. DoÄŸduÄŸunuz gibi kalmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z yazÄ±k.”

â– "Profesör olmuÅŸsunuz ama zaten anca Türkiye gibi bir yerde o akademik ünvanÄ± kazanabilirsiniz. SÄ±nÄ±rÄ± geçince bu akÄ±lla size tuvalet bile temizletmezler”

â– "Evet ya hocam (!) çok haklÄ±sÄ±n. KadÄ±n dediÄŸin nedir ki? Ha evinde bir kadÄ±n, ha kapÄ±na baÄŸlÄ± yük eÅŸeÄŸi degil mi? YazÄ±klar olsun senin gibilerin sözde akademisyenliÄŸine. Bir de alanÄ±n ‘Uzay Bilimi’ imiÅŸ...”

â– "Ä°yi bir aile babasÄ± olmak kadÄ±na deÄŸer veren düÅŸünceden geçer. Siz bu paylaÅŸÄ±mla diyorsunuz ki ben henüz insan olamadÄ±m.”

â– "Sizin gibilerin bu cehaletle prof. ünvanÄ±na sahip olduÄŸu bir ülkede, okumuÅŸ insanlar kaçmasÄ±n da ne yapsÄ±n. ÅŸu twiti atarken utanmadÄ±nÄ±z mÄ± hiç?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 11:22

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