MÄ±sÄ±râ€™da hamile bir kadÄ±na ait 3 bin 700 yÄ±llÄ±k mezar bulundu

MÄ±sÄ±râ€™da arkeologlar, karnÄ±ndaki fetÃ¼s ile gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ hamile bir kadÄ±na ait 3 bin 700 yÄ±llÄ±k mezar buldu.

MÄ±sÄ±r’da karnÄ±ndaki fetüs ile gömülmüÅŸ hamile bir kadÄ±na ait 3 bin 700 yÄ±llÄ±k mezar buldu. National Geographic’de yer alan habere göre, MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanlÄ±ÄŸÄ±, geçen hafta, Asvan kenti yakÄ±nlarÄ±nda Ä°talyan - Amerikan ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan bir kazÄ±da, hamile olarak gömülmüÅŸ bir kadÄ±n iskeleti ve pelvis bölgesinde baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± pozisyonda duran fetüsün kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±k, yapÄ±lan incelemelerde doÄŸum sürecine girdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan ve 25 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu sanÄ±lan bir kadÄ±na ait iskeletin M.Ö. 1750 - 1550 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndan kalma olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

FETÜS BAÅž AÅžAÄžI

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, fetüsün baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± pozisyonda duruyor olmasÄ±nÄ±n anne ve bebeÄŸinin doÄŸum sÄ±rasÄ±nda ölmüÅŸ olabileceÄŸine iÅŸaret ettiÄŸini ve bulunan kalÄ±ntÄ±larÄ±n, antik dönemlerde gebelikte anne ölümleriyle ilgili ipuçlarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu belirtti.

Florida Üniversitesi’nden Profesör Sandra Wheeler, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, o dönemden itibaren hâlâ bir kadÄ±nÄ±n içinde olan fetüsün keÅŸfinin son derece nadir bir durum olduÄŸunu dile getirdi.

Söz konusu keÅŸfin, günümüzde olduÄŸu gibi çok eski zamanlarda da gebelikte anne ölümlerinin görüldüÄŸüne iliÅŸkin bir bulgu olabileceÄŸine iÅŸaret eden Wheeler, yumuÅŸak dokularÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± olmadan iskeleti bulunan kadÄ±nÄ±n ölüm nedenini kesin olarak belirlemenin imkansÄ±z olduÄŸunu ifade etti.

‘GELÄ°ÅžÄ°M YILLARINDA TRAVMA YAÅžAMIÅž OLABÄ°LÄ°R’

Wheeler, annenin pelvis iskeletini oluÅŸturan kemiklerde eÄŸrilik olduÄŸuna, bunun da kadÄ±nÄ±n kritik geliÅŸim yÄ±llarÄ±nda travma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n veya yetersiz beslendiÄŸinin belirtisi olabileceÄŸine dikkati çekerek, “Bu tür ipuçlarÄ±, bize kadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± ve çocukluklarÄ±nÄ± anlatÄ±r” dedi.

BazÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar da kadÄ±nÄ±n pelvisindeki kaymanÄ±n nedeninin geçirdiÄŸi bir kazaya ya da yaÅŸamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na baÄŸlÄ± olabileceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

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