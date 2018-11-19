TGS: Gazeteler dolarÄ±n insafÄ±na terk edildi

TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±, kÃ¢ÄŸÄ±t krizine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± kaÄŸÄ±t krizine dikkat çekti. TGS tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Yetkililerden hiç ses çÄ±kmÄ±yor. Kriz daha da derinleÅŸiyor ve sektör suni teneffüsle yaÅŸÄ±yor” denildi.

Resmi Gazete’nin basÄ±lÄ± yayÄ±na son vermesiyle Habertürk ve Vatan gazetelerinin kapandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Çok sayÄ±da gazete sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±, dergiler boyutlarÄ±nÄ± küçülttü, onlarca yerel gazete maliyetlerini karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ± için yayÄ±nÄ±nÄ± durdurdu. YayÄ±nevleri kitap fiyatlarÄ±na zam yaptÄ±, bazÄ±larÄ± yeni kitap çÄ±karmayÄ± durdurdu. Son olarak Karar gazetesi "batÄ±yoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. KÄ±sacasÄ± yazÄ±lÄ± basÄ±n, kâÄŸÄ±t kriziyle boÄŸulmaya baÅŸladÄ±. Sorunlar baÅŸta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun’a, CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Mehmet Akarca’ya iletildi. Yani dosya CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n masasÄ±nda. Gazetelerin kapanmamasÄ± ve gazetecilerin iÅŸsiz kalmamasÄ± için acilen yapÄ±lmasÄ± gerekenleri sÄ±raladÄ±k, önerilerimizi sunduk. Gazete kâÄŸÄ±dÄ±nÄ±n alÄ±mÄ±nda uygulanan yüzde 8’lik KDV’nin sÄ±fÄ±rlanmasÄ±, BasÄ±n Ä°lân Kurumu’nun resmi ilân tarifesine zam yapmasÄ± ve gazetelerin yÄ±llÄ±k kâÄŸÄ±t ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 40’Ä±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan sübvanse edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±k. Ancak bir talimatla çözülecek sorun büyüyerek adeta çÄ±ÄŸa dönüÅŸüyor. Hükümet bu soruna çözüm üretmediÄŸi takdirde bir çok gazetenin kapanmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz olacaktÄ±r.”

HÜKÜMETE ÇAÄžRI

Gazetelerin kamu faaliyeti yürütüÄŸünün vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hükümete ve CumhurbaÅŸkanÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunuldu: “YazÄ±lÄ± basÄ±n dolarÄ±n insafÄ±na terk edilmemeli. Gazeteler kâÄŸÄ±t kriziyle boÄŸulmamalÄ±. Önümüzdeki günlerde toplanacak BasÄ±n Ä°lân Kurulu Genel Kurulu’ndan olumlu sonuçlar çÄ±kmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. ÇÄ±kacak kararlar basÄ±nÄ±n yarasÄ±na bir nebze olsun merhem olacaktÄ±r.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 14:01

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