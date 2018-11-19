Almanya Suudi Arabistanâ€™a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurdu

Almanya, Suudi Arabistan'a satÄ±ÅŸ izni verilen silahlar da satÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Almanya, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’daki baÅŸkonsoloslukta öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± resmen durdurdu. Daha önce yapÄ±lan açÄ±klamalarda, bundan sonra satÄ±ÅŸ izni verilmeyeceÄŸi ifade edilirken yeni kararda satÄ±ÅŸ izni verilen silahlarÄ±n da satÄ±lmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

AyrÄ±ca, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen 18 kiÅŸi hakkÄ±nda Almanya’ya giriÅŸ yasaÄŸÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada cinayete karÄ±ÅŸanlarla ilgili sürdürülen soruÅŸturma nedeniyle bu kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Sol Parti Federal Parlamento Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sevim DaÄŸdelen, hükümetin kararÄ±nÄ±n göstermelik olduÄŸunu dile getirerek, asÄ±l olarak Suudi Arabistan yöneticilerine yönelik böyle bir kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi: "Cinayetin arkasÄ±nda olduÄŸu ifade edilen Muhamed bin Selma'nÄ±n bütün hesaplarÄ±na el konulmalÄ±. AyrÄ±ca silah satÄ±ÅŸÄ± tamamen durdurulmalÄ±dÄ±r."

Seibert, BaÅŸbakan Angela Merkel’in daha önce gündeme getirdiÄŸi bundan sonra Suudi Arabistan’a silah satÄ±ÅŸ izni verilmemesinin geçerli olduÄŸunu, ayrÄ±ca ÅŸu anda izin verilen satÄ±ÅŸlarÄ±n durdurulmasÄ± yönünde çalÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸunu da söyledi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na silah satÄ±ÅŸ izni veren Federal Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, bugünkü koÅŸullar sürdüÄŸü takdirde izin verilen silahlarÄ±n da satÄ±lmamasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini açÄ±kladÄ±. Bunun nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.

HANGÄ° MALZEMELER ETKÄ°LENECEK?

BakanlÄ±k sözcüsü onayÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ kaç silah ve savaÅŸ malzemesi sipariÅŸinin etkileneceÄŸi ise belirtilmedi. Lürssen firmasÄ±nÄ±n ihraç etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± 20 adet devriye gemisi karardan etkilenecek büyük sipariÅŸler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Gemilerden ikisinin yapÄ±mÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve ihracat için gerekli onayÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±; sekiz geminin daha yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor. Söz konusu sipariÅŸin 300 kiÅŸilik bir istihdam yarattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ekonomi BakanÄ± Peter Altmaier yaklaÅŸÄ±k bir ay önce Suudi Arabistan’a silah ve savaÅŸ malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±; daha önce onaylanmÄ±ÅŸ sözleÅŸmelerin akÄ±beti ile ilgili bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Cinayetle ilgili soruÅŸturmada yeni ilgilerin ortaya çÄ±kmasÄ± durumunda silah ambargosunun kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸleyebileceÄŸi tahmin ediliyor. (Köln/EVRENSEL)

ALMANYA, 18 SUUDÄ° ARABÄ°STAN VATANDAÅžINA SEYAHAT YASAÄžI KOYDU

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Christopher Burger Federal BasÄ±n Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde rolü bulunan 18 kiÅŸiye ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirildiÄŸini ifade etti.

Burger, ülke olarak KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda Fransa ve Ä°ngiltere ile irtibat halinde olduklarÄ±na ve bu konuda gerekirse diÄŸer farklÄ± adÄ±mlarÄ±n da atÄ±labileceÄŸine dikkati çekti.

Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Burger, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n da Brüksel'de konuya iliÅŸkin, ''Bizim için bu olayda olayÄ±n gerçekleÅŸmesi ve azmettiricilerin kim olduÄŸu gibi konularda sorular cevaplardan fazla. Son günlerde FransÄ±z ve Ä°ngiliz mevkidaÅŸlarÄ±mla bu konuda yakÄ±n görüÅŸtük. Almanya olarak cinayetle ilgisi bulunan 18 Suudi vatandaÅŸÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirdik. Bu konuda yeterli aydÄ±nlatma beklediÄŸimizi hafta sonu dile getirdik.'' açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Burger, söz konusu 18 kiÅŸinin kimlikleri hakkÄ±nda bilgi veremeyeceÄŸini kaydetti. GiriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n Schengen bölgesi için geçerli olduÄŸunu dile getiren Burger, söz konusu 18 kiÅŸiden 15'inin özel timdeki kiÅŸiler, diÄŸer üçünün de diÄŸer ilgili kiÅŸiler olduÄŸunu belirtti.

Burger, ayrÄ±ca Suudi Arabistan'dan soruÅŸturmanÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda ÅŸeffaflÄ±k beklediklerini yineledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 19:37

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