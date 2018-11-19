Almanya, 18 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na seyahat yasaÄŸÄ± koydu

Almanya, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan 18 kiÅŸiye seyahat yasaÄŸÄ± getirdi.

Almanya, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan 18 kiÅŸiye ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Christopher Burger Federal BasÄ±n Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde rolü bulunan 18 kiÅŸiye ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirildiÄŸini ifade etti.

Burger, ülke olarak KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda Fransa ve Ä°ngiltere ile irtibat halinde olduklarÄ±na ve bu konuda gerekirse diÄŸer farklÄ± adÄ±mlarÄ±n da atÄ±labileceÄŸine dikkati çekti.

Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Burger, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n da Brüksel'de konuya iliÅŸkin, ''Bizim için bu olayda olayÄ±n gerçekleÅŸmesi ve azmettiricilerin kim olduÄŸu gibi konularda sorular cevaplardan fazla. Son günlerde FransÄ±z ve Ä°ngiliz mevkidaÅŸlarÄ±mla bu konuda yakÄ±n görüÅŸtük. Almanya olarak cinayetle ilgisi bulunan 18 Suudi vatandaÅŸÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirdik. Bu konuda yeterli aydÄ±nlatma beklediÄŸimizi hafta sonu dile getirdik.'' açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Burger, söz konusu 18 kiÅŸinin kimlikleri hakkÄ±nda bilgi veremeyeceÄŸini kaydetti. GiriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n Schengen bölgesi için geçerli olduÄŸunu dile getiren Burger, söz konusu 18 kiÅŸiden 15'inin özel timdeki kiÅŸiler, diÄŸer üçünün de diÄŸer ilgili kiÅŸiler olduÄŸunu belirtti.

Burger, ayrÄ±ca Suudi Arabistan'dan soruÅŸturmanÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda ÅŸeffaflÄ±k beklediklerini yineledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 15:10

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