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FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA
18 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na seyahat yasaÄŸÄ± konuldu
19 KasÄ±m 2018 13:54
Almanya, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan 18 kiÅŸiye seyahat yasaÄŸÄ± getirdi.
Almanya, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan 18 kiÅŸiye ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirdi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas bugün, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenilen 18 Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na seyahat yasaÄŸÄ± getirdiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)
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