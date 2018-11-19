MÃ¼ftÃ¼lÃ¼kten okullarda â€˜kutlu doÄŸumâ€™ etkinliÄŸi

Bergama MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, â€˜kutlu doÄŸum haftasÄ±â€™ kapsamÄ±nda okullarda konferanslar dÃ¼zenleyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Bergama MüftülüÄŸü, kutlu doÄŸum haftasÄ± kapsamÄ±nda okullarda konferanslar düzenleyecek. EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ±, eÄŸitime yönelik gerici saldÄ±rÄ±larÄ±n ancak laikliÄŸin kararlÄ±lÄ±kla savunulmasÄ± ile durdurulabileceÄŸini dile getirdi.

OkullarÄ±, dindar nesil yetiÅŸtirmenin bir alanÄ± olarak gören AKP iktidarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Müfredat deÄŸiÅŸikleri ile kitaplarda dinsel referanslarÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ran, seçmeli din dersi dayatmasÄ±nda bulunan, öÄŸrencilere dini kÄ±yafetler giydirerek camilerde toplu namaz kÄ±ldÄ±ran, imam hatipleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ran, okullara mescit zorunluluÄŸu getiren iktidar, kutlu doÄŸum haftasÄ± adÄ± altÄ±nda din adamlarÄ±nÄ± okullara sokmayÄ± sürdürüyor.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 17 -25 KasÄ±m tarihlerini ‘Mevlid-i Nebi’ haftasÄ± ilan etmesi ile birlikte ilçe müftülükleri de harekete geçti. Bergama'da ilçe müftülüÄŸü çeÅŸitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinliklerin bir kÄ±smÄ± ise okullarda gerçekleÅŸecek. Etkinliklerin bilgisi Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne Bergama KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n emri ile bildirildi. Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü de okul müdürlüklerine yazÄ± yollayarak gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Etkinlikler kapsamÄ±nda, Bergama Kadri Anadolu Ä°mam Hatip, Bergama Cumhuriyet Anadolu, Akif Ersezgin Anadolu, Bergama KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip, Bergama KÄ±z Teknik Anadolu Meslek ve KÄ±z Meslek liselerinde konferanslar düzenlenecek. KonferanslarÄ±n konuÅŸmacÄ±larÄ± ise dikkat çekiyor; Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz ve Katip Çelebi Üniversitesi'nin Ä°lahiyat Fakültesi kökenli rektörü Saffet Köse.

MÜFTÜ FETÖ'DEN AÇIÄžA ALINDI, YARGILANDI

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, Gönen MüftlüÄŸü görevini yürüten Hayrullah Yavuz, ilçede aralarÄ±nda dönemin kaymakamÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 81 kiÅŸi ile birlikte görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HakkÄ±nda dava da açÄ±lan Yavuz, geçen sene Bergama'ya müftü olarak atandÄ±.

'HUZUR Ä°ÇÄ°N HAK ARAMAYIN' DÄ°YEN REKTÖR

Ä°zmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse bir konferans esnasÄ±ndaki "Eskiden kul hakkÄ± denildiÄŸinde titrerdik. Åžimdi insan haklarÄ± diye bir ÅŸey getirdiler. KadÄ±n haklarÄ± ve çocuk haklarÄ±, iÅŸçi haklarÄ±, hasta haklarÄ± diye. Çözüm ve huzur arÄ±yorsak hakperest olmayÄ± terk etmemiz gerekiyor" sözleri ile gündeme gelmiÅŸti.

'LAÄ°KLÄ°ÄžÄ° KARARLILIKLA SAVUNURSAK GERÄ° ATACAKLARDIR'

MüftülüÄŸün kutlu doÄŸum haftasÄ± etkinlikleri ile ilgili Evrensel'e açÄ±klamada bulunan EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç, eÄŸitimin her geçen gün endiÅŸe verici bir hale getirildiÄŸini vurguladÄ±. Ä°ktidarÄ±n laiklik karÅŸÄ±tÄ± cemaat ve tarikatlarÄ±n görüÅŸleri doÄŸrultusunda eÄŸitime müdahale ettiÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±ç "AKP taÅŸeronlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile eÄŸitimi gericileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sistematik hale getirdi. Dün bu Gülen Cemaati idi bugün baÅŸka cemaatler. Laik eÄŸitimin kalan kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n da her geçen gün hÄ±zla tasfiye edildiÄŸini görmekteyiz. Bütün bunlar yaÅŸanÄ±rken, eÄŸitimciler, sendikalar, laik eÄŸitim isteyenler olarak en az onlar kadar biz de çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. DayatÄ±lan tarikat-cemaat ideolojisine karÅŸÄ± laik, bilimsel, demokratik ve anadilde eÄŸitimi kararlÄ± bir ÅŸekilde savunursak onlar geri adam atmak zorunda kalacaklar. Geri kalmÄ±ÅŸ Orta ÇaÄŸ zihniyetini ancak bu ÅŸekilde def edebiliriz" dedi.

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