'Ankara'nÄ±n OHAL'i kaldÄ±rÄ±lsÄ±n'

Ankara'da emek ve meslek Ã¶rgÃ¼tleri: Derhal, Ankaraâ€™ da uygulanan OHAL yasaklarÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

Ankara'daki emek ve meslek örgütleri, gerçekleÅŸtirdikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve eylemlere yönelik polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± ortak açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, haklarÄ±nÄ± kullanmak isteyen emekçilerin polis ÅŸiddeti yoluyla susturulmak istendiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Derhal, Ankara’ da uygulanan OHAL yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak sokaklarÄ±n ve caddelerin iÅŸçi ve emekçi halkÄ±n özgürce kullanacaÄŸÄ± alanlar olmasÄ±nÄ± istiyoruz” denildi.

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, KESK Ankara Åžubeler Platformu, TMMOB Ankara Ä°l Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Maili MüÅŸavirler OdasÄ±, Ankaradaki emek ve meslek örgütlerine yönelik polis ÅŸiddetine iliÅŸkin ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

Ankara Tabip OdasÄ±'nda yapÄ±lan açÄ±klamada ortak metni okuyan ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, OHAL'in resmiyette kalkmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k uygulamada kalÄ±cÄ± hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bulut, haklarÄ±nÄ± aramak isteyen emekçilerin, meslek örgütleri ve sendikalarÄ±n kamuoyunu bilgilendirmek için düzenledikleri açÄ±klamalarÄ±n ve gerçekleÅŸtirdikleri barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilerin polisin orantÄ±sÄ±z güç kullanÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hükümetin, sorunlarÄ±n çözümü yerine sorunlarÄ± örten ve emekçileri suspus olmaya iten bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Bulut, “Bir tarafta kamu bütçesiyle, halkÄ±n, emekçilerin vergileri ve primleri saltanat sürmek için çarçur edilirken, emekçilere, halka fakirlik ve ÅŸükretme dayatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

AÇIKLAMALARDA ÇÄ°FTE STANDART

Hastanemi Kapatma Platformu'nun Büro Emekçileri SendikasÄ±'nÄ±n yapmak istediÄŸi eylemlere geçtiÄŸimiz günlerde polisin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bulut, “Ancak, 14 KasÄ±m 2018 günü Ä°zmir Caddesinde Kamu-Sen’ in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ± herhangi bir 'güvenlik' önlemi alÄ±nmadan adeta görmezden gelinmiÅŸtir. Ankara ValiliÄŸi ve Emniyetinin bu çifte standartçÄ±, ayrÄ±mcÄ±, keyfi, hak ve hukuk tanÄ±maz, çifte standartlÄ± tutumunu buradan kÄ±nÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

VALÄ°DEN RANDEVU Ä°STENDÄ°

Konuyla ilgili görüÅŸ ve düÅŸüncelerini iletmek üzere Ankara Valisi'nden randevu istediklerini belirten Bulut, hiç kimsenin Anayasa ve yasalardan aldÄ±ÄŸÄ± kamu gücü ve yetkisini emekçilerin haklarÄ±nÄ± gasp etmek için kullanmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek “Hiçbir kamu görevlisinin, emekçilerin ve üyelerinin bedel ödeyerek kurduÄŸu ve büyüttüÄŸü sendikalarÄ±nÄ±, meslek örgütlerini, siyasi partilerini baskÄ± altÄ±na almaya, yok saymaya, görmezden gelmeye hakkÄ± yoktur. Derhal, Ankara’ da uygulanan OHAL yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak sokaklarÄ±n ve caddelerin iÅŸçi ve emekçi halkÄ±n özgürce kullanacaÄŸÄ± alanlar olmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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