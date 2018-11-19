â€˜AKP dÃ¶neminde Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi yÃ¼zde 20 arttÄ±â€™

CHP Milletvekili Tekin BingÃ¶l: TÃ¼rkiyeâ€™de 2 milyondan fazla Ã§ocuk iÅŸÃ§i var. Son 7 yÄ±lda 340â€™tan fazla Ã§ocuk iÅŸ cinayetlerine kurban gitti.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü sebebiyle AKP iktidarÄ± döneminde çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak kayÄ±plarÄ±na dair hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu açÄ±kladÄ±. Bingöl’ün raporunda, AKP döneminde çocuk iÅŸçiliÄŸin yüzde 20 arttÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’de 2 milyondan fazla çocuk iÅŸçi bulunduÄŸu belirtilerek son 7 yÄ±lda 340’tan fazla çocuÄŸun iÅŸ cinayetlerine kurban gittiÄŸi vurgulandÄ±.

Raporda, ilkokullaÅŸma oranÄ±nÄ±n son 10 yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesinde olduÄŸu ve Türkiye’de 1 milyon çocuÄŸun tarikatlarÄ±n elinde eÄŸitim gördüÄŸü belirtilirken, son 10 yÄ±lda 482 bin 908 kÄ±z çocuÄŸunun evlendirildiÄŸine dikkat çekildi.

ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ°LÄ°K YÜZDE 20 ARTTI

Raporda, 2017 yÄ±l sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon olduÄŸu, bu nüfusun 22 milyon 883 bin 288'inin çocuklardan oluÅŸtuÄŸuna iÅŸaret edildi. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n iktidar tarafÄ±ndan “Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi Ä°le Mücadele YÄ±lÄ±” olarak ilan edilmesine raÄŸmen çocuk iÅŸçiliÄŸini önlemek bir yana daha da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ran yasal düzenlemelerin yapÄ±lmaya devam ettiÄŸine dikkat çekildi. AKP döneminde çocuk iÅŸçiliÄŸinin yüzde 20 arttÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’de 2 milyona yakÄ±n çocuk iÅŸçi olduÄŸu belirtilerek ÅŸu verilere yer verildi: “ÇalÄ±ÅŸan her 10 çocuktan 8'i kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Son 7 yÄ±lda 340’dan fazla çocuk çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÇalÄ±ÅŸan çocuklarÄ±n yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula devam edemiyor.”

1 MÄ°LYON ÇOCUK, TARÄ°KATLARIN ELÄ°NDE

Raporda, okullaÅŸma oranlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸ, eÄŸitimde yaÅŸanan gericileÅŸme, özelleÅŸtirme ve cinsiyete dayalÄ± politikalar eleÅŸtirilerek, okul öncesi eÄŸitime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n OECD’de yüzde 78, Türkiye’de ise sadece yüzde 9 olduÄŸu vurgulandÄ±. Rapora göre, ilkokul çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n net okullaÅŸma oranÄ± yüzde 91,18’lerde. 482 bin 188 çocuk ise eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± halde. Ortaokul çaÄŸÄ±nda öÄŸrenim görenlerin net okullaÅŸma oranÄ± ise yüzde 95,68. ÖÄŸrenim göremeyen ortaokul çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 250 bin 784. Lise çaÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n net okullaÅŸma oranÄ± ise 2017 yÄ±lÄ±nda tüm yÄ±llarÄ±n en düÅŸük seviyesinde. 240 bin 902 çocuk lise çaÄŸÄ±ndaki zorunlu eÄŸitime katÄ±lamÄ±yor. AKP iktidarÄ± ile özel okul sayÄ±sÄ± 10 kat, özel okula giden öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise tam 12 kat arttÄ±. Türkiye’de bir milyon çocuk ise tarikat elinde eÄŸitim görüyor. Giderek artan bu özel eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n 3’te 1’i bir tarikata baÄŸlÄ±. Üniversite yurtlarÄ± hariç tarikat yurtlarÄ±nda kalan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise 224 bin. Ä°mam hatip lisesi sayÄ±sÄ± 2002'de 450 iken, 2017'de 1.408'e çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ.

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜYÜZ

HazÄ±rlanan raporda çocuk istismar vakalarÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n yüzde 26’sÄ±nÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndan önce evlendirildiÄŸi, yüzde 10’unun ilk çocuÄŸunu 18 yaÅŸÄ±ndan önce kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve son 10 yÄ±lda 482 bin 908 kÄ±z çocuÄŸunun evlendirildiÄŸine dikkat çekiliyor. Türkiye’nin, çocuklara karÅŸÄ± cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarÄ±nda dünyada üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen raporda ÅŸu veriler yer aldÄ±: “YÄ±lda ortalama 8 bin çocuk istismara uÄŸruyor. Son 10 yÄ±lda çocuk istismar davalarÄ± ise yüzde 700 arttÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre ceza mahkemelerinde karara baÄŸlanan davalarda 'çocuÄŸa cinsel istismar' ile 'reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki' suçlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± son on yÄ±lda dört kat arttÄ±. Türkiye'deki cinsel suçlarÄ±n yüzde 46'sÄ± çocuklara karÅŸÄ± isleniyor. 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda cinsel istismara uÄŸrayarak doÄŸum yapan çocuk sayÄ±sÄ± ise 15 bin 937 olarak kayÄ±tlara geçti.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 13:25

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