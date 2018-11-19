FotoÄŸraf: Evrensel
Hastanede Ã¶ldÃ¼rÃ¼len doktor mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Samsun'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Dr. Aynur DaÄŸdemir iÃ§in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)
Samsun'da, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kadÄ±n hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Opr. Dr. Aynur DaÄŸdemir, ölümünün üçüncü yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
DaÄŸdemir'in Samsun Asri MezarlÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda düzenlenen anma törenine ailesi, TTB yöneticileri ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Türk Tabipler BirliÄŸi Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel Ä°lhan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, doktorlarÄ±n sorumluluÄŸunun insanlarÄ± yaÅŸatmak olduÄŸunu ancak görevlerini yaparken uÄŸradÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±lar sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybettiklerini söyledi.
Opr. Dr. Aynur DaÄŸdemir, 19 KasÄ±m 2015'te Ä°lkadÄ±m ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± özel hastanede, sekreterinin eski eÅŸi Yusuf DemirbaÅŸ'Ä±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)
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