CHP Milletvekili GÃ¼rsel Tekinâ€™den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±

CHPâ€™li GÃ¼rsel Tekin, CHPâ€™nin Ä°stanbulâ€™da belirleyeceÄŸi aday etrafÄ±nda bÃ¼tÃ¼n partiler birleÅŸmesi gerektiÄŸini savundu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TBMM Genel Kurulunda, Ä°stanbul'daki yolsuzluÄŸu içeren SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anlattÄ±klarÄ±nÄ±n, iktidara yakÄ±n basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda ‘Gürsel Tekin baltayÄ± taÅŸa vurdu’ ÅŸeklinde haberleÅŸtirildiÄŸini söyledi.

‘Yolsuzluklarla ilgili’ olduÄŸunu ifade ettiÄŸi bazÄ± belgeleri basÄ±n mensuplarÄ±na gösteren Tekin, “Bu, Ä°stanbul özelinde 160 parsel, Türkiye genelinde galiba 1500 parselin cemaate, FETÖ'ye nasÄ±l tahsis edildiÄŸi. Bütün bu belge ve bilgileri iki yÄ±l önce sordum, SayÄ±n Özhaseki açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±, 'Türkiye coÄŸrafyasÄ±nda ÅŸu kadar vatan topraklarÄ±na el konuldu' demiÅŸti. Ne yazÄ±k ki üstünden iki yÄ±l geçmesine raÄŸmen bu bilgileri ve belgeyi alamadÄ±m. Ama kamuda çalÄ±ÅŸan haysiyetli ÅŸerefli insanlarÄ±n olanaklarÄ±yla elde ettim” diye konuÅŸtu.

Tekin, söz konusu belgeleri yarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a göndereceÄŸini kaydetti.

Konunun Mecliste araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± teklif ettiklerini belirten Tekin, “Ä°stanbul'da ilk olarak CHP'li belediyelerden baÅŸlayalÄ±m. Kim ihanet etmiÅŸse, bu kadim, 3 bin yÄ±llÄ±k tarihi ÅŸehre kim ihanet etmiÅŸse, ister Gürsel Tekin'in, ister Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi, kim olursa olsun sonuna kadar bunun hesabÄ±nÄ± soralÄ±m. Hodri meydan” ifadelerini kullandÄ±.

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Tekin, CHP'nin, Ä°stanbul adayÄ±nÄ± mutlaka halka sorarak belirlemesi gerektiÄŸini, belirlenecek aday etrafÄ±nda bütün partililerin birleÅŸmesi gerektiÄŸini iddia etti.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸunu belirten Tekin, bu kararÄ± vermeden önce yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n kendisini cesaretlendirdiÄŸini söyledi. Tekin, yerel seçimlerde ittifak kurulmasÄ± halinde Ä°stanbul'da CHP adayÄ±nÄ±n diÄŸer partilerden en çok oyu, sÄ±rasÄ±yla HDP, AK Parti , Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisinden alacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. (AA)

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