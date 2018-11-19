Ä°stanbul Kitap FuarÄ±na katÄ±lÄ±m bu yÄ±l azaldÄ±

KaÄŸÄ±t krizi 37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±'na da yansÄ±dÄ±. Fuara bu yÄ±l katÄ±lÄ±mda 131 binlik bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±.

37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± ve 28. Ä°stanbul Sanat FuarÄ± dün sona erdi. TÜYAP verilerine göre bu yÄ±l fuarÄ± ziyaret eden okur sayÄ±sÄ± 611 bin 444 kiÅŸi olarak açÄ±klandÄ±. Geçen yÄ±l 742 bin 445 kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi fuarda bu yÄ±l, 131 bin kiÅŸilik bir azalma yaÅŸandÄ±. Fuara ilginin azalmasÄ±nda, kaÄŸÄ±t krizi nedeniyle kitap fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n etkili olduÄŸu düÅŸünülüyor.

“YaÅŸamÄ± Edebiyatla KuÅŸatmak” temasÄ±yla, yazar Selim Ä°leri’nin onur konukluÄŸunda düzenlenen festivalde okullarÄ±yla birlikte fuarÄ± ziyaret eden öÄŸrenci sayÄ±sÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±la oranla yüzde 11 artÄ±ÅŸ göstererek 188 bin 755’e ulaÅŸtÄ±.

FuarÄ±n ilk 7 günündeki durgunluk dikkatlerden kaçmadÄ±. Özellikle hafta sonuna denk gelen son iki gün okurlarÄ±n gösterdiÄŸi yoÄŸun ilgi yayÄ±nevlerini sevindirdi.

TÜYAP tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada fuarda bir araya gelen yayÄ±nevi, galeri, sanatçÄ±, yazar ve okurlara teÅŸekkürlerini sundu. Gelecek yÄ±l düzenlenecek olan 38. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± ve 29. Ä°stanbul Sanat FuarÄ±’nda tekrar buluÅŸmaya davet edildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net