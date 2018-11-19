Reina KatliamÄ± davasÄ±: SanÄ±k savunma yapmadÄ±

OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi katliama iliÅŸkin davaya devam ediliyor.

Ä°stanbul Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi katliama iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 44'ü tutuklu 58 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dokuzuncu duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, aralarÄ±nda Masharipov'un da bulunduÄŸu 4'ü kadÄ±n 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanÄ±k katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar Masharipov'un eÅŸi Zarina Nurullayeva, imam nikahlÄ± eÅŸi FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore ve bir kadÄ±n sanÄ±k SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlandÄ±. DuruÅŸmada 7 tercüman da hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸmada mahkemeye gelen belgeler okundu. HTS kayÄ±tlarÄ± ile ilgili gelen bilirkiÅŸi raporunda sanÄ±k Masharipov'un bazÄ± sanÄ±klarla irtibatlÄ± olduÄŸu belirtildi. Katliama iliÅŸkin görüntülerin Masharipov'a gönderildiÄŸi de kaydedildi.

KATLÄ°AMCI SAVUNMA YAPMADI

SavunmasÄ±nÄ±n hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan Masharipov, “Tam hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± bundan sonraki duruÅŸmalarda savunma yapacaÄŸÄ±m. Bu dosyayÄ± tam olarak bana ulaÅŸtÄ±rmadÄ±lar, dosyayÄ± tam olarak incelemedim. Dosyadaki kelimeleri okumakta zorlanÄ±yorum, tercüman talebinde bulunuyorum” ifadelerini kullandÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± bir sonraki duruÅŸmada Masharipov'un savunmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ± istedi.

DuruÅŸmada söz alan müÅŸteki avukatlarÄ± sanÄ±klardan ÅŸikayetlerinin devam ettiÄŸini belirterek, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

GörüÅŸü sorulan cumhuriyet savcÄ±sÄ± Masharipov'a savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için süre verilmesini ve tutuklu sanÄ±klarÄ±n bu hallerinin devamÄ± yönünde karar verilmesini istedi.

DuruÅŸma sanÄ±klarÄ±n ve avukatlarÄ±nÄ±n taleplerinin alÄ±nmasÄ±yla devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden biri polis 39 kiÅŸi ‘maktul’, 60'Ä± yabancÄ± uyruklu 122 kiÅŸi ‘maÄŸdur’ ve ‘müÅŸteki’ olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu çoÄŸunluÄŸu yabancÄ± uyruklu 57 sanÄ±k bulunuyor.

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov hakkÄ±nda, ‘anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istenen iddianamede, sanÄ±k hakkÄ±nda ayrÄ±ca, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için ‘kasten öldürmeye teÅŸebbüs’ suçundan bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar ve ‘AteÅŸli Silahlar Kanunu'na muhalefet’ suçundan da 7,5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

Ä°ddianamede, saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan Ä°lyas MamaÅŸaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Masharipov'un eÅŸi Zarina Nurullayeva için de ‘anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ile ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için ‘kasten öldürmeye teÅŸebbüs’ suçundan yine bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede, terör örgütü içine ‘kadÄ±’ olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de ‘anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ile ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

DiÄŸer sanÄ±klar hakkÄ±nda da ‘anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ile ‘silahlÄ± terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.â€‹ (AA)

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