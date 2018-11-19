TARÄ°Åž direniÅŸi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rÃ¼yor

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda iÅŸten atÄ±lan 7 iÅŸÃ§inin fabrika Ã¶nÃ¼ndeki direniÅŸi 13. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±.

Ä°zmir'in ÇiÄŸli ilçesinde kurulu TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi 13. gününü geride bÄ±raktÄ±. TARÄ°Åž iÅŸçileri sendikalÄ± olarak iÅŸe geri dönene kadar mücadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi.

GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, “DireniÅŸimizin 13. gününde Gebze’de TayaÅŸ’taki iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrendik. Birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z” dedi.

AtÄ±lan iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz da “DireniÅŸimizin 13. gününde kapÄ±daki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrika içindeki iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± daha da motive etmekte. Her geçen gün içerisi ile dÄ±ÅŸarÄ±sÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütecek, iÅŸverene sendikayÄ± ve toplusözleÅŸme hakkÄ±mÄ±zÄ± kabul ettireceÄŸiz. Emek güçlerinden sendikalardan dayanÄ±ÅŸmayÄ± sahiplenmelerini ve kitlesel olarak destek vermelerini bekliyoruz. AyrÄ±ca TayaÅŸ’ta iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilere de selam yollayarak birlikte mücadele ile kazacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuÅŸtu.

Öte yandan TARÄ°Åž isçileri ile görüÅŸen CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, konunun takipçisi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra TARÄ°Åž genel müdürü ile görüÅŸme talebinde bulunan Beko reddedildi. Genel müdürün görüÅŸmeyi kabul etmemesiyle Beko “Bugün bizimle görüÅŸmek istemeyen genel müdür burada arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten atmÄ±ÅŸ. BurasÄ± kimsenin babasÄ±nÄ±n çiftliÄŸi deÄŸil” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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